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Bergamalı baba, vefat eden 2 çocuğu adına "akıl ve zeka oyunu" sınıfı yaptırdı - Son Dakika

Bergamalı baba, vefat eden 2 çocuğu adına "akıl ve zeka oyunu" sınıfı yaptırdı

22.10.2021 16:56
Bergamalı baba, vefat eden 2 çocuğu adına

Bergama ilçesinde yaşayan Erol Ermiş, vefat eden 2 evladı adına bir okula akıl ve zeka oyunu sınıfı yaptırdı.

Bergama ilçesinde yaşayan Erol Ermiş, vefat eden 2 evladı adına bir okula akıl ve zeka oyunu sınıfı yaptırdı.

AK Parti Bergama Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde de bulunan Ermiş, geçtiğimiz yıllarda vefat eden evlatları Fatma ve Berkay Ermiş adına Selçukbey İlkokulunda bir sınıfı akıl ve zeka oyuna çevirdi.

Gerekli malzeme ve teşrifatı hazırlanan sınıf, öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Sınıfın açılışına, Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AK Parti, Hisarcık, Bergama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergamalı baba, vefat eden 2 çocuğu adına 'akıl ve zeka oyunu' sınıfı yaptırdı - Son Dakika


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