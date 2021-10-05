Beypazarı'nda inşaatlardan hırsızlık yapan kişi yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Gözaltına alınan zanlının ifadesinde uyuşturucu alabilmek için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

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