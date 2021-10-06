Beyşehir üniversite öğrencilerine fotoğraf kareleriyle tanıtıldı - Son Dakika

Sergi açılışına Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır , SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Elkin, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla fakültede açılan fotoğraf sergisinde, ilçenin fotoğrafları öğrencilerin beğenisine sunuldu.

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