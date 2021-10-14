Bingöl'de kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bingöl'de kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

Bingöl'de 2019 yılından beri hakkında yakalama kaydı olan ve kasten öldürme suçundan aranan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bingöl'de 2019 yılından beri hakkında yakalama kaydı olan ve kasten öldürme suçundan aranan şüpheli şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde Bingöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kasten öldürme suçundan hakkında yakalama kaydı bulunan ve 2019 yılından itibaren aranan şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Şahıs, 13 Ekim 2021 tarihinde Bingöl ili Karlıova ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Karlıova İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahıs adli makamlarca tutuklanarak Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - BİNGÖL

Son Dakika

Takdir toplayan hareket! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor

Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı

Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok

Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor

Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı

Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var

Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat

Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi