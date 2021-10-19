Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi - Son Dakika

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans, şarampole devrildi.
İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans Karlıova- Yedisu kara yolunda seyir halindeyken, Kümbet köyü mevkisinde önüne aniden köpek çıktı.
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans şarampole devrildi.
Şoför ve ambulanstaki 3 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: AA
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