Bingöl'de köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans şarampole devrildi - Son Dakika

Şoför ve ambulanstaki 3 sağlık görevlisi kazadan yara almadan kurtuldu.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans şarampole devrildi.

Bingöl 'ün Karlıova ilçesinde yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan ambulans, şarampole devrildi.

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