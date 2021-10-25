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BM, 2020'de son 10 yıldaki en yüksek sera gazı salınımı görüldüğünü açıkladı - Son Dakika

BM, 2020'de son 10 yıldaki en yüksek sera gazı salınımı görüldüğünü açıkladı

25.10.2021 18:19
BM, 2020'de son 10 yıldaki en yüksek sera gazı salınımı görüldüğünü açıkladı

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'de dünyadaki sera gazı salınımı oranının son 10 yıldaki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2020'de dünyadaki sera gazı salınımı oranının son 10 yıldaki en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

WMO'nun yayımladığı Sera Gazı Bülteni'nde son yıllarda sera gazı salınımlarındaki artışa değinildi.

Bültene ilişkin basına konuşan WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, sera gazı türlerinden karbondioksitin yoğunluğunun geçen yıl milyonda 413,2 parçacığa ulaştığını ve bu oranın hem 2011'den bu yana en yüksek yıllık artış olduğunu hem de sanayi devri öncesinden yüzde 149 daha fazla olduğunu kaydetti.

Taalas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ötürü dünyada sanayi üretimi ve hareketliliğin azalmasının bile sera gazı salınımı oranını düşüremediğine vurgu yaparak, "Bu durum günlük yaşam, sağlık, gezegenimizin durumu ve gelecek nesillerimiz için olumsuz sonuçtur." dedi.

Küresel sera gazı salınımlarının kontrolden çıktığı uyarısında bulunan Taals, "Sera gazı salınımında mevcut artış sürerse, Paris Anlaşması'nın hedeflediğinin üzerinde bir hava sıcaklığı artışına şahit olacağız." ifadesini kullandı.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 175 ülke tarafından 2016'da imzalanan Paris İklim Anlaşması, küresel sıcaklık artışını 1850-1900 dönemindeki sanayi öncesi döneme kıyasla 2 dereceyle sınırlama veya,5 dereceye kadar düşürmeyi hedefliyor.

Öte yandan Taals, karbondioksitin atmosferde en uzun süre kalan sera gazı türü olduğuna dikkati çekerek, şimdikiyle kıyaslanabilir bir karbondioksit yoğunlaşmasının 3 ila 5 milyon yıl önce yaşandığını fakat o dönemde dünya nüfusunun 7 milyar olmadığını söyledi.

Taals, "Salınımlar devam ettiği sürece küresel sıcaklık da artacaktır. Karbondioksitin ömrünün uzun olduğu göz önünde bulundurulursa, salınımlar sıfıra düşürülse bile halihazırda gözlemlenen sıcaklık seviyesi önümüzdeki birkaç on yıl boyunca devam edecektir." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM, 2020'de son 10 yıldaki en yüksek sera gazı salınımı görüldüğünü açıkladı - Son Dakika


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