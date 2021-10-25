BM, Yemen'in Marib ilinde 2 bin 700'den fazla aileye yardım edildiğini açıkladı - Son Dakika

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Marib ilinde insani yardım faaliyetleri kapsamında 2 bin 700'den fazla aileye yardım edildiğini duyurdu.

OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Marib'de yürütülen yardım faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Marib'de farklı kuruluşların yardım faaliyetleri yürüttüğü belirtilen açıklamada, yerinden edilen 2 bin 700'den fazla aileye gıda yardımı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Marib'de kolayca ulaşılabilen noktalarda 6 sağlık merkezinin hizmet verdiği ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Yemen'de meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahının yanı sıra petrol ve doğal gaz yataklarının bulunduğu Marib'i ele geçirmek isteyen Husiler, Şubat 2021'den bu yana bölgeye yönelik saldırılarını artırdı.