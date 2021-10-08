Bodrum'da bir hayırsever eşinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı tamamlanan "Leman-Mehmet Yılmaz Güneri Camisi" törenle ibadete açıldı.

Bitez mahallesi Gavaklı Sarnıç caddesinde, Mehmet Yılmaz Güneri ve vasiyetini yerine getirdiği merhum eşinin adını taşıyan caminin açılışında konuşan Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, vatandaşları namaz kılıp dua ederek camileri şenlendirmelerini istedi.

Çapçı "Leman Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hayrından dolayı kendisinden razı olsun. Eğer onun fikri, onun vasiyeti, onun isteği olmasaydı belki bu güzel mabet ortaya çıkmazdı. Camiler her gün Allah'ın adının zikredildiği, gönüllere şifa olan Kuran'ın tilavet edildiği, namazların eda edildiği müstesna yerlerdir." dedi.

Mehmet Yılmaz Güneri ise eşinin kendi arazilerine "Buraya bir cami yapsak olmaz mı?" sorusu üzerine harekete geçtiklerini ancak eşinin vefat ettiğini, ilerleyen süreçte onun istediğini yerine getirdiklerini söyledi.

Oğlu Mustafa Güneri, 2016 yılında vefat eden annesinin vasiyetini yerine getirdiklerini belirterek "Çok şükür bu günlere geldik. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Güneri ailesine, Diyanet İşleri Başkanlığı takdir belgesi ve Bodrum İlçe Müftülüğünce plaket verildi. Öğle vaktindeki açılış töreninde, cuma namazını çıkışında vatandaşlara lokma ikram edilip Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Leman-Mehmet Yılmaz Güneri Camisi

Bin 486 metrekarelik alanda inşa edilen, bir ana kubbe ve dokuz küçük kubbesi bulunan, minaresi 32 metre olan camide engelli rampası ve asansör de yer alıyor. Görevli imam hatibin lojmanı ve okuma salonu da buluna camide, açık alanlarla birlikte aynı anda 500 kişi ibadet edebiliyor.