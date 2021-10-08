Üye Girişi
Bodrum'da bir hayırsever eşinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı - Son Dakika

Bodrum'da bir hayırsever eşinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı

08.10.2021 17:17
Bodrum'da bir hayırsever eşinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı tamamlanan "Leman-Mehmet Yılmaz Güneri Camisi" törenle ibadete açıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapımı tamamlanan "Leman-Mehmet Yılmaz Güneri Camisi" törenle ibadete açıldı.

Bitez mahallesi Gavaklı Sarnıç caddesinde, Mehmet Yılmaz Güneri ve vasiyetini yerine getirdiği merhum eşinin adını taşıyan caminin açılışında konuşan Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı, vatandaşları namaz kılıp dua ederek camileri şenlendirmelerini istedi.

Çapçı "Leman Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hayrından dolayı kendisinden razı olsun. Eğer onun fikri, onun vasiyeti, onun isteği olmasaydı belki bu güzel mabet ortaya çıkmazdı. Camiler her gün Allah'ın adının zikredildiği, gönüllere şifa olan Kuran'ın tilavet edildiği, namazların eda edildiği müstesna yerlerdir." dedi.

Mehmet Yılmaz Güneri ise eşinin kendi arazilerine "Buraya bir cami yapsak olmaz mı?" sorusu üzerine harekete geçtiklerini ancak eşinin vefat ettiğini, ilerleyen süreçte onun istediğini yerine getirdiklerini söyledi.

Oğlu Mustafa Güneri, 2016 yılında vefat eden annesinin vasiyetini yerine getirdiklerini belirterek "Çok şükür bu günlere geldik. Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Güneri ailesine, Diyanet İşleri Başkanlığı takdir belgesi ve Bodrum İlçe Müftülüğünce plaket verildi. Öğle vaktindeki açılış töreninde, cuma namazını çıkışında vatandaşlara lokma ikram edilip Kur'an-ı Kerim meali hediye edildi.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Muğla Milletvekili Metin Ergun, bazı sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Leman-Mehmet Yılmaz Güneri Camisi

Bin 486 metrekarelik alanda inşa edilen, bir ana kubbe ve dokuz küçük kubbesi bulunan, minaresi 32 metre olan camide engelli rampası ve asansör de yer alıyor. Görevli imam hatibin lojmanı ve okuma salonu da buluna camide, açık alanlarla birlikte aynı anda 500 kişi ibadet edebiliyor.

Mehmet Yılmaz, Bodrum, Mevla, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum'da bir hayırsever eşinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi 17:09 Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri 17:07 Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler 16:39 Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti 15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak 15:31 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı 15:10 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti 15:09 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı 14:25 Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
17:09 Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı
17:08 Yol çalışması sırasında akıma kapılan işçi, yaşamını yitirdi
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
17:06 Gözyaşları gerçek değil miydi? Barcelona başkanından taraftarı üzen Messi sözleri
17:05 Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler
16:38 Borçka Belediyesi'nin Nobel paylaşımı gündem oldu! Tarık Mengüç'ü paylaşarak özür dilediler
16:24 T3 Vakfı'nın İBB'den para aldığı iddialarına karşı açtığı davayı kazanan Selçuk Bayraktar, tazminatı iletişim öğrencilerine burs olarak verecek
16:02 Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
15:30 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak
Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı Yüzüne yanıcı madde döktüğü sevgilisine dehşeti yaşattı! Saklandığı yerde yakalanan saldırgan tutuklandı         
17:10
Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz         
17:08
Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler Danilo Zanna, Acun Ilıcalı'nın eski eşiyle karşılaştı! Mardin'i karış karış gezdiler         
17:05
Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor         
16:03
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim         
15:37
O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu         
15:24
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Öğrencinin Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum         
14:15
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada         
12:36
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 17:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bodrum'da bir hayırsever eşinin vasiyeti üzerine cami yaptırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement