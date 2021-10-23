Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Alanyurt yolunda, Cahit Eriş (66) idaresindeki 16 F 0768 plakalı otomobille Ahmet Can Öztürk (19) kontrolündeki 16 KON 12 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada yaralanan Cahit Eriş, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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