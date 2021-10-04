Bursa'da arama kurtarma ekibi ve hayvanseverler barınakta tadilat yaptı - Son Dakika

Bursa'da, Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK) üyeleri ve gönüllüler, bir hayvan barınağında tadilat yapıp kafesleri boyadı.

Arama kurtarma ekibi ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) gönüllüleri, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü etkinlikleri kapsamında Mudanya ilçesindeki Bademli Sevgi Hayvan Barınağı'nda bir araya geldi.

Yüzlerce kedi ve köpeğe ev sahipliği yapan barınakta kafesleri boyayan, tadilat yapan katılımcılar, hayvanlarla ilgilenip onlarla oynadı.

NAK Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Bulmuş, etkinlikle ilgili açıklamasında, dernek olarak sadece insanlara değil kendilerine ihtiyaç duyan her canlıya yardım ettiklerini belirtti.

Barınakta çok keyifli zaman geçirdiklerini aktaran Bulmuş, "Hem can dostlarımızla ilgilendik hem de yaşam alanlarını iyileştirmek için çalıştık. Onların hayatına dokunmanın mutluluğu tarif edilemez." ifadelerini kullandı.