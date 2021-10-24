Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde S.B. ile Tolga K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.B. Tolga K'ye tabancayla ateş ederek yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tolga K'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri motosikletle kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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