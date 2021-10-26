Bursa Orkestra Şube Müdürlüğü sezonu "Türkülerle Merhaba" konseriyle açtı - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü "Türkülerle Merhaba" sezon açılış konseriyle dinleyicilerle buluştu.
Tayyare Kültür Merkezi'ndeki konseri şef Nilüfer Göl yönetti.
Konserde solist ve koro, Anadolu'nun sevilen türkülerini müzikseverlerle söyledi.
Konserin ikinci yarısında konuk sanatçılar Mustafa ve Müslüm Eke, türküleri kendilerine özgü yorumla seslendirdi.
Gecenin sonunda Müslüm ve Mustafa Eke'ye Orkestra Şube Müdürlüğünce çiçek takdim edildi.
Kaynak: AA
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