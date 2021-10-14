AFYONKARAHİSAR - Büyükelçiler Shaobin ile Vaivars, Belediye Başkanı Zeybek'i ziyaret etti - Son Dakika

Afyonkarahisar 3. Uluslararası Turizm ve Lezzet Festivali (Gastro Afyon 2021) için kente gelen Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ve Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Zeybek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, büyükelçilere kent hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar'ın 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu dile getiren Zeybek, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar, Türkiye'de kavşak noktasında bir il. Aynı zamanda ürettiği ürünlerle kendi kendine yetebilen iller arasında yer alıyor. Ülkemizin yumurta üretim borsasını Afyonkarahisar belirler. Kırmızı et üretiminde ise İstanbul'un yüzde 25 et ihtiyacını karşılıyoruz. Termalin başkentiyiz. 27 bin yatak kapasitesi ve 35 bin konutun sıcak suyla ısıtıldığı Türkiye'de tek şehiriz. Yine seracılıkta özellikle tercih edilen bir şehiriz. 620 tane tescillenmiş tarihi konağımız var. Şehrimiz aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç noktasıdır. Bu vesileyle sizleri şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin de misafirperverliğinden dolayı belediye başkanı Zeybek'e teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın köklü bir geçmişe sahip olduğunu, Karahisar Kalesi'nden başlayarak birçok yeri ziyaret ettiklerini dile getiren Liu Shaobin, "Afyonkarahisar hakkında çok güzel izlenimler edindim. Bu yıl, Çin-Türkiye diplomatik ilişkilerinin 50. yıl dönümü ve bu süreçte ilişkilerimiz hızla gelişti. Son yıllarda iki devlet başkanımızın bizzat yönlendirmesi sayesinde de somut alanlarda iş birliğimiz hızlı bir şekilde gelişti. Çin-Afyonkarahisar ilişkilerinin gelişmesinde göstermiş olduğunuz çabadan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizinle birlikte dostluğumuzu güçlendirmek noktasında birlikte çalışmaya hazırım." diye konuştu.

Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ise Afyonkarahisar'a davet edildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Daha önce Afyonkarahisar'ın lezzetlerini tatma fırsatım olmadı. Ancak burada olduğum sürede 30'a yakın yöresel lezzetinizi tattım. Kesinlikle şehrin simgesi olan Karahisar Kalesi'ni ziyaret programıma koydum. Misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.