Üye Girişi
Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor - Son Dakika

Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor

06.10.2021 21:46

Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi: "Sur belediyesinin borcunu 201 milyondan 29 milyona kadar indirdik" "Huzur ve güven ortamıyla birlikte hedefimiz 5 milyon turisti ağırlamaktır" Çatışmalar ve...

Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor

Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi: "Sur belediyesinin borcunu 201 milyondan 29 milyona kadar indirdik"

"Huzur ve güven ortamıyla birlikte hedefimiz 5 milyon turisti ağırlamaktır"

DİYARBAKIR - Çatışmalar ve terör olaylarıyla anılan Sur ilçesi şimdi turistlerin ilgi odağı haline gelmesi için temizlik ile sokak sağlamlaştırma çalışmalarıyla anılıyor. Sur ilçe Kaymakamı Abdullah Çiftçi, ilçenin daha huzurlu ve daha da güvenli hale getirilmesi açısında temizlik ve sokakların sağlamlaştırması adına çalışmalar yürüttüklerinin altını çizerek hedeflerinin 5 milyon turisti ağırlamak olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi terör örgütü PKK'nın sözde kalesi olarak anılarak insanların korkuyla yaşadığı bir ilçe haline dönüşmüştü. Devletin ilçede yaptığı çalışmalarla ve İçişleri Bakanlığı tarafından belediyeye kayyum atanması ile ilçe huzur, güven, temizlikle anılarak yerli, yabancı turistlerin uğrak mekanı haline geldi. Sur ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, temizlik işleri müdürlüğü ile makine ikmal müdürlüğünün bulunduğu yerde çalışan personelleri ziyaret ederek incelemelere bulundu.

"Sur ilçe olduğundan bugüne kadar ilk kez bu kadar kapsamlı çöp toplama hizmeti yapılıyor"

Sur ilçesinde yapılan temizlik çalışmalar ile güvenlik ve huzurun tesisine ilişkin açıklamada bulunan Sur İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, sadece 50 birimde çöp temizleme hizmeti veren belediyenin bugün itibariyle Sur ilçesinin tamamında hizmet vermeye başladığını belirterek, "Sur ilçe belediyesi olarak 100 Mahalle ile 145 mezra toplamda 245 yerde çöp toplama ve temizlik işlerini yapıyoruz. Tabi bu bir yıl içerisinde çöp toplama kapasitesinin 3 - 4 kat artırılması anlamına geliyor. Daha önce 50 ton ile sınırlı olan çöp toplama faaliyeti bugün itibariyle 160 ton civarında çöp toplama kapasitesine dönüştü ve en ücra sokaklar ile mahallerde bu faaliyeti yürütüyoruz. Bu Sur ilçe olduğundan bugüne kadar ilk kez bu kadar kapsamlı çöp toplama hizmeti yapılıyor. Şuanda 1,5 yıl içerisinde 825 yeni çöp konteynırı ve 2 bine yakın çöp kovasıyla beraber hemen her hanenin çöpünü toplamış konumuna geldik. Bu ilçemiz adına çok büyük bir başarıdır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Belediyenin borcunu 201 milyondan 29 milyona indirdik"

Belediyenin güncel borcunun 201 milyondan 29 milyona indirdiklerini aktaran Kaymakam Çiftçi, "Belediyemiz her geçen gün gerek hizmet ile personel kapasitesini gerekse de kurumsal alt yapısını ciddi oranda düzeltiyor. Bugün itibariyle mali yapımızda önemli bir mesafe almış durumdayız. 201 milyon ile aldığımız belediye bugün borç oranı 29 milyona inmiş durumda ve her geçen gün planlı bir şekilde borçlarımızı azaltıyoruz. Daha önce maaş ile ikramiye ödeyemeyen belediye işçi sayısını yaklaşık 200 kişi artırmasına rağmen gerek maaş ile ikramiye ödemelerinde gerekse de piyasa borcu noktasında çok iyi durumdayız. Piyasaya her hangi bir güncel borcumuz bulunmamaktadır. Kamu borcumuz da 201 milyondan 29 milyon liraya inmiş durumdadır. Her geçen gün de bu kapasitemizi artırıyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz Sur'da 5 milyon turisti ağırlamaktır"

Fen işleri müdürlüklerinin önemli çalışmaları olduğunun belirten Kaymakam Çiftçi, "Sıkıntı teşkil eden metruk yapılarda önemli karar aldık ve bu metruk yapıları kurullardan izin alarak yıkmaya başladık. Şimdiye kadar 28 yapımı tamamlandı. Geri kalan 79 yapının yıkılması için alt yapı çalışmaları devam ediyor. Hukuki alt yapıları tamamlandıktan sonra bu yapıları da yıkmaya devam edeceğiz. Sur içi inşallah her geçen gün güzelleşmeye devam edecektir. Hedefimiz Sur ilçesinde Diyarbakır ile beraber ama Sur özelinde 5 milyon turisti ağırlamak, Surun güzelleşmesi noktasında her türlü çabayı temizlikten sokak sağlıklaştırmaya kadar ve güvenli bir şehir ile birlikte aydınlatmasına kadar belediye ve kaymakamlık olarak inşallah tamamlandığında Sur bütün dünya milletlerine hizmet edecek ve tarihi, kültürü, medeniyeti, değerleri ile bütün milletlerin gelip görmek isteyeceği özel bir yere dönüşmüş olacaktır. Sokak sağlıklaştırma çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyoruz. Surun bütün sokakları güvenli, aydınlık ve rahatlıkla girip çıkılabilecek sokaklar haline gelecektir. İnşallah Sur, turistlerin ilgisini çekebilecek çok daha cazip ve çok daha güzel bir yere dönüşmüş olacaktır" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Kaymakam Çiftçi, beraberindeki belediye başkan yardımcılarıyla birlikte bir temizlik personelleriyle bir süre görüştükten sonra bölgeden ayrıldı.

Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor
Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor
Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor
Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor

Abdullah Çiftçi, Hisarcık, Çiftçi, Sur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ı sahasında farka boğdular 21:03 Avrupa'daki Türk derbisinde kazanan Fenerbahçe! Galatasaray'ı sahasında farka boğdular İki doz Kovid-19 aşısı uygulanmasında mavi kategoriye ulaşan il sayısı 24 oldu 20:33 İki doz Kovid-19 aşısı uygulanmasında mavi kategoriye ulaşan il sayısı 24 oldu Koronaya karşı aşı üreten Moderna'nın kurucuları, ABD'nin en zenginleri listesine girdi 20:30 Koronaya karşı aşı üreten Moderna'nın kurucuları, ABD'nin en zenginleri listesine girdi
CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek 20:17 CHP'li belediye başkanı Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok 19:38 Son Dakika: Bakan Koca'dan 3. doz aşı açıklaması: 2 doz mRNA aşısı yaptıranlar için gerek yok Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar 19:00 Sabancı Holding'ten dev satış! Sigara sektöründen çekiliyorlar
Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı 18:09 Son anketten ezber bozan sonuçlar çıktı! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti 17:12 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan gündem olacak iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

Son Dakika Haberleri
18:58 Mostafa Mohamed artık çok daha mutlu! İşte performansını bu kadar etkileyen detay
18:47 Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı
18:45 Bursa'da üzücü ölüm! Koronavirüs hastası çift, 3 gün arayla hayatlarını kaybetti
18:32 Damadını öldüren kayınpeder suçlamaları kabul etmedi: Kavga sırasında bıçağa çarptı
18:21 Erdoğan'ın "HDP, Akşener'i veto etti" sözlerinin ardından İYİ Partili Çelik'ten Haberler.com'a özel açıklama: Kuru bir siyasal manevra
18:19 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 6 Ekim 2021
17:59 Sarı-lacivertli takımda hasretle beklenen futbolcular sakatlıktan dönüyor! İşte forma giyecekleri tarih
17:53 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü
17:38 Merdivenden düşerek öldüğü öne sürülmüştü! Asıl gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı
17:21 Son dakika! Uçuşa geçen Bitcoin, 55 bin dolar sınırına dayandı
Ahmet Nur Çebi'den Ahmet Nur Çebi'den "Algı yaratıyorlar" diyen Ali Koç'a cevap: Bu model yeni çıktı herhalde         
21:27
Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu Genç eşinin ihanetiyle yıkılan Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen suskunluğunu bozdu         
20:55
Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor Barcelona-Beşiktaş hattında trafik yeniden başladı! Bir dünya yıldızı daha Kartal oluyor         
20:31
28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı 28 Şubat suçlamasına Meral Akşener'den yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı 3 teklifi tek tek sıraladı         
20:19
Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi Mustafa Kut cinayetinde çarpıcı iddia! Canlı yayına bağlanan komşu, katil zanlısının ismini verdi         
20:04
RTÜK'ten Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesi RTÜK'ten Fox TV'ye Başak Demirtaş incelemesi         
19:11
Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı Lise öğrencisi üniforma alamadığı için müdür tarafından okula alınmadı, MEB konuyla ilgili inceleme başlattı         
18:48
74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü 74 yaşındaki adam, 96 yaşındaki annesini, başına taşla vurarak öldürdü         
17:54
Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak Emre Belözoğlu, ilk transferini sarı-lacivertli takımdan yapıyor! Pereira'nın istemediği yıldızı alacak         
17:00
Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı Zeytinburnu'nda devam eden kazı çalışmalarında önemli kalıntılara ulaşıldı         
15:51
Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi Hidrojen temizliği yaptırmak istediği otomobilinde 20 bin liralık hasar meydana geldi         
15:33
Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak         
14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 21:55:14. #1.11#
SON DAKİKA: Çatışmalarla anılan Sur ilçesi artık huzur ve temizlikle anılıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement