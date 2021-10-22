ÇAYIROVA 2. KİTAP FUARI AÇILDI - Son Dakika

KOCAELİ Çayırova Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği kitap fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Başkanvekili Yaşar Çakmak, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi açılışta yaptığı konuşmada, Bizler biliyoruz ki bir kentin geleceğini inşa etmek de o kentin eğitimine, kültürüne yatırım yapmakla gerçekleşir. Bizler gerek eğitime verdiğimiz destekle, gerek bilgi evlerimiz ve çocuk kulüplerimizle bu şehrin geleceğine yatırım yapma gayretindeyiz gayretindeyiz. Bizler bu eğitim ve ilim yolculuğumuzun temelinin kitap olduğu bilinciyle 2019 yılında bölgemizde yeni bir başlangıç yaptık. Çayırova'da ilk defa düzenlenen kitap fuarını başlattık. 2020'de maalesef salgın koşulları sebebiyle bu fuarı gerçekleştiremedik. Ama bu yıl daha dolu bir programla fuarımız halkımıza açık olacak. diye konuştu.

Kitap fuarının 1 Kasım tarihine kadar kitapseverlere hizmet edeceğini belirten Çiftçi, Fuar kapsamında ilçemizde bulunan ilköğretim öğrencilerimize tasarruf ve sorumluluk bilincini aşılamak amacıyla 14 bin kumbara dağıtımı gerçekleştirdik. 10 gün sürecek fuarda birbirinden değerli yazar ve akademisyenimizi ağırlayacağız. Toplamda 31 söyleşi programımızın 14'ünü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezimizde, 17'sini ilçemizde bulunan okullarda gerçekleştireceğiz. İlçemizde bulunan 17 farklı okulumuzda gerçekleştireceğimiz söyleşilerde konuk yazarlara ait toplam 5 bin adet kitabı öğrencilerimize hediye edeceğiz. dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Çiftçi, açılışa katılan konuklarla önce kurdeleyi kesti, daha sonra fuar alanını gezdi. Çiftçi ve beraberindekiler okullara destek için fuar alanına kurulan kumbaraya kitap bağışı yaptı.