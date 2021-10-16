Çekmeköy'de ticari araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 3 yaralı - Son Dakika

- Çekmeköy'de ticari araç kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 3 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de kontrolden çıkan hafif ticari otomobil, yaya geçidinden geçmek üzere kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Feci kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Kazanın hemen ardından yaşanan panik anları ve yerde yaran yaralılar kameraya yansıdı.

Kaza, Çekmeköy Hamza Yerlikaya Bulvarı üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre seyir halinde olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan hafif ticari araç kaldırıma çıkarak, yaya geçidinden geçmek üzere kaldırımda bekleyen yayaların arasına daldı. Feci kazada, kaldırımda belleyen 3 yaya aracın çarpmasıyla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslara alınarak tedavi amaçlı çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kazaya tanık olan Bayram Koç, "Minibüse çarpmasın diye mi artık neden bilmem, diğer tarafa doğru devrildi. 3 yaralı vardı, yerdelerdi" dedi.

Öte yandan kazanın hemen ardından yaralıların yerde yattığı anlar ile çevredekilerin yaralılara müdahale etme çabası cep telefonu kameralarına yansıdı.