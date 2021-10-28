'ÇOCUKLAR GÜLSÜN' OYUNCAK ATÖLYESİ ÇOCUKLARA UMUT OLDU - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Kayapınar Belediyesi tarafından 8 ay önce 'Çocuklar Gülsün' sloganıyla kurulan oyuncak atölyesine yapılan bağışlar ve geri dönüşüm sayesinde yüzlerce çocuk oyuncağa kavuştu. 2 bine yakın oyuncağın bağışlandığı atölyede ayrıca bin 800 oyuncak tamir edilip onarılarak ihtiyaç sahiplerine verildi.

Kayapınar Belediyesi'nce oyuncağı olmayan çocuklara yönelik çalışmalar yapıldı. Plan ve Proje Müdürlüğü bünyesinde 4 kişilik ekibin yer aldığı oyuncak atölyesi 8 ay önce de açıldı. İlçedeki sitelerden toplanan fazla oyuncaklar, oyuncağı olmayan kırsalda ve maddi imkanı olmayan ailelerin çocuklarına bu sayede ulaştırılıyor. Diclekent Mahallesi'nde bulunan Parkta 'Çocuklar Gülsün' sloganıyla açılan oyuncak atölyesinin, 15 geri dönüşüm kumbarası da sitelerde bulunuyor. Atıl durumdaki veya bozuk oyuncakları sitelerden toplayan 4 kişilik ekip, oyuncakların gerekli onarımın ardından köy çocukları, mahalle ve imkanı olmayan ailelerin çocuklarına veriliyor.

'TÜM VATANDAŞLARIMIZI OYUNCAK BAĞIŞINA BEN DAVET EDİYORUM'

Kayapınar Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Çelik, amaçlarının oyuncağa ulaşamayan, oyuncak sahibi olamayan çocukları mutlu etmek amacıyla bu projeyi yürüttüklerini söyledi. Çelik, 'Ne kadar oyuncağınız olursa olsun bir oyuncak size hediye edildiği zaman sevinirsiniz çocuk olarak. Bu açığı gördük. Bir de bunun bir geri dönüşüm yönü vardı. Geri dönüşümden kastımız şu, sitede çocuğu büyüyen çocukların aileleri oyuncakları kumbaraya atıyor. ya da eşinden ayrılan insanlar da oluyor mesela. Çocuğun oyuncağını görüyor, üzülüyor, bizi arayıp gelip götürün diyorlar. Sitelere biz kumbara bırakmışız. Bu kumbaralarımıza vatandaşlarımız oyuncaklarını atıyorlar, ihtiyacı olmayan kırık, dökük oyuncakları tamir edip onlara geri sağlıyoruz. İhtiyacı olmayan oyuncakları oraya atıyorlar. Bizim de burada personelimiz var. Hem bez oyuncaklarımızı, hem plastik hem de elektronik oyuncaklarımızı tamir ediyor arkadaşlarımız temizliyor. Gerekli hijyen sağlanarak sahibi çocuklarımıza ulaştırıyoruz. Burada dağıtımı şöyle gerçekleştiririz. Biz ne kadar çok oyuncak toplarsak toplayalım daha fazla öğrenciye, çocuğa ulaşabilmemiz için tüm vatandaşlarımızı oyuncak bağışına ben davet ediyorum. belediyemizin kaynaklarıyla da yeni oyuncak alıp dağıttığımız oluyor. Ama daha fazla çocuğumuza ulaşmak için vatandaşlarımızı oyuncak bağışlamaya davet ediyorum. Yaklaşık olarak 2 bine yakın biz oyuncak bağışı aldık bugüne kadar. Bunların bin 800'e yakınını tamir edip tekrar çocuklarımızla buluşturduk. Bu dağıtımı da bir plan dahilinde yapıyoruz. Özellikle sosyoekonomik seviyesi düşük olan ailelerimizin yaşadığı mahallelerimizi ziyaret edip orada çocuklarımızı kapılarında, evlerinin önünde veya içinde ziyaret ederek sevindiriyoruz. Oyuncaklarımızı hediye ediyoruz' dedi.