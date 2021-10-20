Çubuk'taki Dumlupınar İlkokulunda TÜBİTAK destekli bilim fuarı düzenlendi - Son Dakika

Çubuk ilçesindeki Dumlupınar İlkokulunda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle düzenlenen bilim fuarının açılışı yapıldı.

Öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını tanıttığı serginin açılışını Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, Mahalle Muhtarı Ömer Tiftikçi ve öğretmenler yaptı.

Okulun giriş katındaki çok amaçlı salonda açılan fuarda öğrencilerin hazırladığı 18 çalışma yer alıyor.

Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılaşan Demirbaş, açılışın ardından çalışmaları inceleyerek öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Demirbaş, yaptığı konuşmada, bilim fuarına yakışır bir etkinlik olduğunu söyledi.

Projeleri incelediklerini belirten Demirbaş, "Özellikle matematik, değerler eğitimi ve tarih alanında bizlere ışık tutacak projeler var. Kendi değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarma açısından oldukça önemli projeleri yerinde gördük. Bizlere hazırladıkları projeleri anlatan öğrencilerimizi de ayrıca kutluyorum. Hepsiyle gurur duyuyoruz." dedi.

Kılıç da organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınıp ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.

Öğrencilerin bilimsel bakış açısı kazanmalarını ve proje yapma aşamalarını kavrayabilmelerini amaçlayan fuar, 21 Ekim'de sona erecek.