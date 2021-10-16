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Kurtarma çalışmaları gecikince çukura düşen eşek telef oldu - Son Dakika

Kurtarma çalışmaları gecikince çukura düşen eşek telef oldu

16.10.2021 23:13

Gaziantep'te düştüğü üç buçuk metre derinliğindeki çukurdan kurtarılmayı bekleyen eşek, kurtarma çalışmaları gecikince telef oldu.

Gaziantep'te düştüğü üç buçuk metre derinliğindeki çukurdan kurtarılmayı bekleyen eşek, kurtarma çalışmaları gecikince telef oldu. Telef olan hayvanın can çekiştiği son anları ise görüntülendi.

Olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal Doğanca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gözleri görmeyen bir eşek, sabah erken saatlerde köyün çıkışında bulunan üç buçuk metre derinliğindeki çukura düştü. Eşeğin çukura düştüğünü saatler sonra fark eden köylüler, talihsiz hayvanı düştüğü çukurdan kurtarmak için çaba harcadı, ama başarılı olamadı. Daha sonra durumu itfaiye ekipleri ile belediye ekiplerine bildiren köylüler, saatlerce beklemelerine rağmen itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmediğini iddia etti. Düştüğü çukurda saatlerce kurtarılmayı bekleyen ve can çekişen talihsiz eşek ise daha fazla dayanamayarak telef oldu. Çukura düşerek telef olan hayvanın can çekiştiği son anları ise kameraya yansıdı.

Eşeğin düştüğünü fark edince durumu ilgililere bildirdiklerini ama ekiplerin çok geç geldiğini ifade eden mahalle muhtarı Mehmet Baysal, "Eşek, yukarıdan aşağıya doğru gelirken çukura düşmüş. Yol dar olduğu için bazen bu çukura arabalar da insanlar da düşebiliyor. Sabah saatlerinde köylülerimiz eşeğin düştüğünü fark etmişler. Daha sonra durumu bana söylediler Ben de ilgili yerlere ihbarda bulundum. Saatlerce ekiplerin gelip kurtarmasını bekledik ama çok geç geldiler" dedi.

Olayın kendilerine bildirilmesi sonrası bölgeye geldiklerini söyleyen Canlı Hayatını İyileştirme Derneği Yetkilisi Cemal Güneş, "Öğleye doğru itfaiye bize bilgi verdi, böyle bir durumun olduğunu. Biz de hemen olay yerine geldik. Yolda da muhtarımızı aradım, durum nedir diye. O da eşeğin düştüğünü ve durumunun kötü olduğunu söyledi. Geldiğimizde hayvanın yaralarının olduğunu ve bir ayağının kırık olduğunu gördük. Zaten hayvanın gözleri de görmüyormuş galiba. Hayvanın şu andaki hali bu. Yazık, günah yani" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kurtarma çalışmaları gecikince çukura düşen eşek telef oldu
Kurtarma çalışmaları gecikince çukura düşen eşek telef oldu
Kurtarma çalışmaları gecikince çukura düşen eşek telef oldu
Kurtarma çalışmaları gecikince çukura düşen eşek telef oldu

Gaziantep, Şahinbey, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kurtarma çalışmaları gecikince çukura düşen eşek telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kurtarma çalışmaları gecikince çukura düşen eşek telef oldu - Son Dakika
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