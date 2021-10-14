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DEÜ Rektörü Hotar'dan "Yeşil Kalkınma Hamlesi"ne destek - Son Dakika

DEÜ Rektörü Hotar'dan "Yeşil Kalkınma Hamlesi"ne destek

14.10.2021 09:30
DEÜ Rektörü Hotar'dan

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin 2053 vizyonu hedefleri arasında yer alan "Yeşil Kalkınma Hamlesi"ne tam destek verdiklerini belirterek, üniversite olarak çevrenin korunması ve temiz...

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve Türkiye'nin 2053 vizyonu hedefleri arasında yer alan "Yeşil Kalkınma Hamlesi"ne tam destek verdiklerini belirterek, üniversite olarak çevrenin korunması ve temiz enerji konularda önemli adımlar attıklarını bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DEÜ, Türkiye'nin "sıfır emisyon" ve "yeşil kalkınma" hedefleri doğrultusunda bilimsel ve akademik faaliyetlerine devam ediyor.

Fosil yakıt kullanımını azaltan, yenilenebilir enerji kaynaklarını ön plana çıkaran çalışmalara imza atan üniversitede çevre dostu uygulamalarla da üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek için tüm mensuplarıyla çaba gösteriyor.

Sıfır Atık Belgesi'nin 15 yerleşkesinde alan Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Arıtma Çamurları Laboratuvarı'nda çamurdan elektrik ve gaz üretirken, Tınaztepe Yerleşkesi'nde başlattığı yağmur hasadı projesinden elde ettiği suyu tarımsal sulamada kullanıyor.

Yemekhaneden çıkan sebze ve meyve atıkları ile budama ve bahçe atıklarından elde edilen kompost ürünü gübre olarak değerlendiren DEÜ ayrıca, endüstriyel atık suların arıtılarak yeniden kullanımını içeren proje kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar da Dokuz Eylül Üniversitesi'nin karbon ayak izini azaltacak ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik çalışmalara imza attığını belirterek şunları kaydetti:

"Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeşil kalkınma devrimi başlatarak 2053 yılında 'net sıfır emisyon' vizyonu ortaya koydu. Biz de Dokuz Eylül Üniversitesi olarak çevre konusunda önemli bir bilgi birikimine ve hassasiyetine sahip olan 85 bin mensubumuzla bu vizyona uygun olarak hareket ediyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelede enerji kaynaklarının verimli kullanımı, iklim dostu ekonomiler, yeşil teknolojiler, doğa ve çevre dostu uygulamaların giderek önem kazandığı biliyor; üniversite olarak, doğaya reçete olacak teknolojileri geliştirecek bilimsel çalışmaları teşvik ediyoruz. Yeşil Kalkınma Hamlesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerimiz ve bilimsel çalışmalarımızla çevre dostu, milli ve yerli kaynaklara yönelen uygulamalarımızla öğrencilerimizi, üniversitemizi geleceğe hazırlamaya, ülkemize ve milletimize faydalı işler yapmaya devam edeceğiz."

DEÜ Rektörü Hotar'dan Yeşil Kalkınma Hamlesi ne destek

Dokuz Eylül Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, Nükhet Hotar, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEÜ Rektörü Hotar'dan 'Yeşil Kalkınma Hamlesi'ne destek - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEÜ Rektörü Hotar'dan "Yeşil Kalkınma Hamlesi"ne destek - Son Dakika
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