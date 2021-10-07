Didim'de ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde bir evden ziynet eşyaları çalan iki hırsız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Didim Altınkum Mahallesi'ndeki bir eve giren hırsızlar evde bulunan 1 çift altın kolye, bir çeyrek altın, bir erkek kol saati ve bir altın yüzük alarak ortadan kayboldu. Ev sahipleri durumu emniyete bildirmesinin ardından, yapılan araştırma neticesinde olayın failleri olan Ö.T ve F.B yakalanarak göz altına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki hırsız tutuklandı. - AYDIN