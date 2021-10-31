Akıl almaz hırsızlık yöntemi kamerada: Ders çalışıyor gibi yaptılar, tableti çalıp kaçtılar - Son Dakika

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Akıl almaz hırsızlık yöntemi kamerada: Ders çalışıyor gibi yaptılar, tableti çalıp kaçtılar

Özel yazılım sayesinde yakayı ele verdiler

Biri gözcülük yaptı diğeri çaldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Yahşihan İlçesinde, dijital kütüphaneden tablet çalan iki yabancı uyruklu çocuğun akıl almaz hırsızlık yöntemi güvenlik kamerasına yansıdı. Tableti demir muhafazadan çıkartarak kayıplara karışan iki çocuk, özel yazılım sayesinde yakayı ele verdi.

Kırıkkale'nin Yahşihan İlçe Belediyesi tarafından Devlet Bahçeli Caddesi'nde hizmete açılan Dijital Kütüphane'nin boş olduğunu gören iki yabancı uyruklu çocuğun akıl almaz hırsızlık yöntemi güvenlik kamerasına yansıdı. Dijital kütüphaneye girerek ders çalışır gibi tavırlar sergileyen iki çocuk, dışarı çıktıktan bir süre bu kez montlu olarak geldi.

Arkadaşı kapının önünde gözcülük yaparken, diğeri de gözüne kestirdiği demir muhafazadaki tableti çıkartmaya çalıştı. 20 dakikalık uğraşın ardından demir muhafazadan çıkarttığı tableti masaya bıraktı. Üzerindeki montu arkadaşına verip, bu kez kendisi kapıda gözcülüğe başladı. Daha sonra tableti montuna saklayıp, arkadaşıyla birlikte kayıplara karıştı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, tabletin çalındığı fark edildi, bunun üzerine güvenlik kameraları inceledi. Yahşihan Belediyesi'nde görevli Bilgisayar Mühendisi Gencay Tekin'in özel yazılımı sayesinde nokta atışı olarak tablet bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tableti çalan çocukların yabancı uyruklu olduğunu tespit etti. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, tablet hırsızı yabancı uyruklu iki çocuktan şikayetçi olmadı.

Bilgisayar Mühendisi Gencay Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, özel yazılım sayesinde GPS'den direk tabletin konumuna erişerek, polis ekipleri tarafından iki küçük hırsıza ulaştıklarını söyledi.

"Nokta atışı bulabiliyoruz"

Devlet Bahçeli Caddesi'nde bir ay önce dijital kütüphaneyi hizmete açtıklarını ifade eden Tekin, "Yaklaşık bir ay kadar önce bulvarda dijital kütüphaneleri hizmete açmış bulunduk. Buradan bir tablet çalındı. Kullandığımız özel yazılımlar aracılığıyla aynı akşam konumuna eriştik. Modern çarşı civarında konumuna eriştik. Emniyete gittik, emniyet birimlerimiz ile birlikte yaptığımız bilgi paylaşımı sayesinde emniyet güçlerimiz hırsızları yakaladı. Kullanmış olduğumuz yazılım direk GPS'den sinyal alıp nokta atışı tabletin o anki nerede olduğunu konumunu gösteriyor. Böylelikle direk istenmeyen durumlarda veya istediğimiz zamanlarda tablete uzaktan erişim sağlayabiliyoruz, nokta atışı bulabiliyoruz" dedi.