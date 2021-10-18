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Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu - Son Dakika

Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu

18.10.2021 14:28
Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan Dr. Ömer Erdinç Erdaş, saldırısına uğradığı hastası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde görev yapan Dr. Ömer Erdinç Erdaş, saldırısına uğradığı hastası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Merkez Yenişehir ilçesindeki hastanede görevli Dr. Erdaş (29), AA muhabirine, 12 Ekim'de hastaneye gelen Ş.A. isimli hastanın diş röntgenine baktığında kanal tedavisine gerek olmadığına karar vererek, dolgu yaptığını söyledi.

Bu işlemle ilgili hastaya da bilgi verdiğini belirten Erdaş, şunları kaydetti:

"Aynı günün akşamı sosyal medya üzerinden uzun bir mesaj yazıp, 'Bu adam diş hekimi, bana yanlış tedavi uyguladı. Böyle egolu doktorların Allah belasını versin.' şeklinde mesajlar paylaştı. Cevap vermeden, yorumu kaldırdım. İki gün sonra hastaneye gelen Ş.A, klinikte hasta başındayken yüksek bir ses tonu ile 'Sen bana yanlış tedavi uyguladın, tazminat davası açacağım.' diyerek bana hesap sordu. Hasta başında olduğum için klinikten çıkarmak istedim. O sürede güvenlik personeli de orada yoktu. Klinikten çıkarmak istediğim zaman daha da sinirlendi. Ondan sonra bana saldırdı. Yüzüme ve kafama çok sayıda yumruk darbesi aldım."

"Psikolojik olarak çok etkilendim"

Erdaş, bu tür olayların hastanelerde zaman zaman meydana geldiğini dile getirerek, kendisinin de başına geldiğini, yarın başka hekimlerin de benzer saldırılara maruz kalabileceğini ifade etti.

Bu saldırıların önüne geçilmesini istediğini aktaran Erdaş, "Daha önce de başıma geldi ama böyle ciddi bir boyutta yaşamamıştım. Psikolojik olarak çok etkilendim." dedi.

Erdaş, özveri ile çalıştıklarını anlatarak, "İnanın meslekten soğuyorum. Çok kez mesleği bırakmak istedim. Ne iş olursa olsun yapayayım yeter ki huzurum yerinde olsun, diye açıkçası çok düşündüm. Şu anda da düşünüyorum. Çünkü tekrar o kliniğe döndükten sonra neler hissedeceğimi biliyorum. Can güvenliğim yok. Sürekli hasta başındayken kafamı kaldırıp kliniğin kapısına bakmak durumunda kalacağımı biliyorum." diye konuştu.

"Hekimimizin haklarını sonuna kadar savunacağız"

Hastanenin başhekimi Dr. Bülent İnceoğlu da, salgın sürecinde diş hekimlerinin sahada filyasyon ekibinde yer aldığını, stresli bir ortamda yoğun bir şekilde sağlık hizmeti sunma görevini sürdürdüğünü belirtti.

İnceoğlu, hastanelerinde görevli doktora yapılan saldırıyı kınadığını kaydederek, "Diş hekimi Ömer Erdinç Erdaş, doğru ve başarılı tedavi yaptığı halde Ş.A. isimli hasta tarafından saldırıya uğramış, darbedilmiştir. Bu işin peşini bırakmayacağız. Hekimimizin haklarını sonuna kadar savunacağız." ifadelerini kullandı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Erdaş, saldırıyı gerçekleştiren hasta hakkında suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan saldırı anı, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde, klinikten koridora çıkan doktorun, uğradığı saldırının ardından yere düşmesi ve çevredekilerin saldırıyı fark ederek, o yöne doğru ilerlemesi yer alıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü saldırıyı kınadı

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilde görevli Dr. Ömer Erdinç Erdaş'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını bildirdi.

"Her zorluğa karşı görevini en iyi şekilde yapma gayretinde olan ve hala devam eden salgın döneminde gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle hizmet veren çalışanımıza karşı yapılan sözlü ve fiziksel saldırı bizleri derinden üzmüştür. Şifa veren ellere karşı vefa göstererek sağlık çalışanlarımıza yönelik bu saldırıları toplum olarak ortadan kaldırmalıyız." ifadelerini kullanan Tekin, Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü olarak konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu
Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu
Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu

Ömer Erdinç, Diyarbakır, Diş Hekimi, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da hastasının saldırısına uğrayan doktordan suç duyurusu - Son Dakika
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