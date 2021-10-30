Düzce'de kendisinden 10 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu - Son Dakika

Olay yerine gelen ekipler, Yerlikaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Daireden kötü kokuların geldiğini fark eden yakınları kapıyı kırarak içeriye girdi. Yerlikaya'nın yerde hareketsiz yattığını gören aile yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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