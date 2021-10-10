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Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı - Son Dakika

Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı

10.10.2021 15:49

Edirne'de Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi, ilk kez nikaha ev sahipliği yaptı.

Edirne'de Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi, ilk kez nikaha ev sahipliği yaptı.

Kentin tarihi yerleşimlerinden Meydan Mahallesi'nde, emekli arkeoloji müzesi müdürü merhum Necmi İğe'nin yaşadığı konak, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restore ettirilerek Edirne Valiliğince İğe'nin adının yaşatıldığı bir müze haline getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle 4 Temmuz'da açılan müzedeki ilk nikah, Büşra Erbay ve Burak Filiz çiftinin oldu.

Müzenin bahçesinde gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin şahitliklerini Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk yaptı.

Vali Yardımcısı Güler, törende yaptığı konuşmada, çifti tebrik ederek mutluluklar diledi.

Genç çiftin özel gününe şahitlik etmekten mutlu olduğunu belirten Güler, "Bir ömür boyu mutlu olacaklar inşallah. Her zaman kederi ve tasayı, sevinci ve mutluluğu paylaşacaklar. Bir elmanın iki yarısı olacaklar. Kendilerinden güzel güzel çocuklar bekliyoruz. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum." dedi.

Güler, nikah cüzdanını gelin Büşra Erbay'a verirken, Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de çifte müzeye ismini veren Necmi İğe'nin hayatının anlatıldığı kitabı armağan etti.

Nikahın ardından şahitler Güler ve Soytürk, müzenin bahçesinde oluşturulan düğün hatırası köşesinde genç çiftle fotoğraf çektirdi.

Genç çiftlerin nikahlarını kıymaya hazırız

Vali Yardımcısı Yusuf Güler, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'ni Edirne Valiliği olarak Edirne turizminin hizmetine sunduklarını söyledi.

Müzenin özgün görünümüyle içerisinde Edirne ve Balkan kültürünü yansıtan çok özel figür, motif, betimleme ve odalara sahip olduğunu belirten Güler, "Bu güzel nadide eserin de çok güzel bir bahçesi var. Bu bahçede biz Edirne halkının nikahlarını kıyacağız, genç çiftlerimizin nikahlarını kıyacağız ve bugün bir başlangıç yaptık. Bundan sonra tüm vatandaşlarımızın bu konakta nikahlarını kıymak için hazır olduğumuzu ve onlara özel kampanyalar olduğunu belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

"Edirne'yi seviyoruz"

Gelin Büşra Erbay da müzeyi açıldıktan sonra ziyaret ettiklerini, nikahlarının burada olmasını istediklerini belirtti.

Kendilerine nikahlarının müze bahçesinde kıyılması için teklif sunulduğunu ifade eden Erbay, "Mutluyuz. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Güzel bir müze. Edirne'yi seviyoruz. Herkesin gelip dolaşmasını, isteyenlerin nikahlarını burada kıydırmalarını öneririz." dedi.

Damat Burak Filiz de tarihi değeri olan bir mekanda nikahlarının kıyılmasından mutlu olduklarını belirtti.

Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı
Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı
Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı
Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı
Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı
Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı
Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı
Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı
Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı

Etnografya Müzesi, Evlilik, Rumeli, Edirne, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rumeli ve Balkan düğünlerinin anlatıldığı müzede ilk nikah kıyıldı - Son Dakika
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