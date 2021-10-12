Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere çorba ikram ediliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin sağlıklı beslenmeleri ve bütçelerine katkıda bulunmak için çarşamba sabahları çorba ikramında bulunuluyor.

Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Mustafa Hatipler ile akademik ve idari personelin de katıldığı "Sıcak Karşılama" adı verilen etkinliğin ilk gününde öğrencilere tarhana çorbası ikram edildi.

Öğrencilere dönem boyunca her çarşamba sıcak çorba ikramında bulunacaklarını belirten Hatipler, rektörlüğün ve hayırseverlerin desteği ile hayata geçirilen bu uygulamayı geleneksel hale getirmeyi planladıklarını ifade etti.

Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği'nin projesi destek almaya hak kazandı

Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen sağlık turizmi çalışmaları kapsamında kurulan Trakya Sağlık Turizmini Geliştirme Derneği'nin "Sağlık Turizmi Uzmanlığı ve Yönetimi Eğitimi" isimli projesi destek almaya hak kazandı.

2021 yılı teknik destek programı kapsamında desteklenecek proje ile Trakya'da sağlık turizmi yapan, yapmayı hedefleyen sağlık tesislerinin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi ve sektör çalışanlarının mesleki becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, sağlık turizminde bölgenin avantajlarının katma değere dönüşmesi için il sağlık müdürlükleri ve sağlık tesisleri ile 2017 yılından bu yana çalıştıklarını, ajansın koordinasyonunda bölgedeki sağlık tesisleri ile kurdukları derneğin ilk projesinin hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Amatör spor kulüplerinin yöneticileri Helvacıoğlu'nu ziyaret etti

Keşan'da amatör futbol liglerinde mücadele eden spor kulüplerinin yöneticileri, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'nu ziyaret etti.

Helvacıoğlu, kulüp başkanlarının istek ve önerilerini dinledi.

Sorunların çözümü için kulüp başkanları ile çalışmalar yürüteceklerini belirten Helvacıoğlu, "Hep birlikte gençlerimizin spora olan ilgisini arttırmak ve onları spora yönlendirmek için uğraşacağız. Belediye olarak kulüplerimizin ve halkımızın sportif yatırımlardan en verimli şekilde yararlanmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Keşan İdmanyurduspor Kulübü Başkanı Taner Karatepe, Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, Anafartalarspor Kulübü Başkanı Olgu Karataşoğlu ve Keşan Kültürspor Kulübü Başkanı Evren Bulut yer aldı.

Saadet Partisi Kadın Kollarından İl Müftülüğüne ziyaret

Saadet Partisi Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Güler İriş, Camiler ve Din Görevlileri haftası dolayısıyla Edirne İl Müftü Yardımcısı Zeynep Kaya Demirtaş'ı ziyaret etti.

İriş, ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, gençlerin ve çocukların vatana ve millete faydalı birer insan olabilmeleri için herkese büyük görevler düştüğünü belirtti.

Demirtaş ile camilerin hayatın merkezine alınıp nasıl cazip hale getirebileceğini görüştüklerini aktaran İriş, "Samimi ve sıcak bir sohbet ortamında gerçekleşen ziyaretimiz için Zeynep Hanım'a teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.