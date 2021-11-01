Üye Girişi
Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada - Son Dakika

Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada

01.11.2021 11:03

Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada Sivas'ta kedi ile tilki kendilerine verilen ekmeği bölüşemedi, yüzleri güldüren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada

SİVAS - Sivas'ta kedi ile tilki kendilerine verilen ekmeği bölüşemedi, yüzleri güldüren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ta yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Paşabahçe mesire alanında bulunan Oğuzhan ailesi bir kediyi ekmek parçası vererek beslemek istedi. O sırada doğada yiyecek bulmakta zorlanan tilki, kediye ekmek verildiğini görünce hemen Oğuzhan ailesine yanaştı. Aile tilkiye de ekmek vererek beslemeye başladı. Aç olduğu görülen tilki kendisine verilen her ekmek parçasını yedi. Kurnaz tilki, kediye verilen ekmek parçasına da göz dikince olanlar oldu. Kedinin önünde bulunan ekmek parçasını yemeye çalışan tilki, kedinin tepkisiyle karşılaşınca neye uğradığına şaşırdı. Bu duruma sinirlenen kedi, tilkiye pati attı. O sırada kediden biraz uzaklaşan tilki, kedinin kendisine verilen ekmek parçasından uzaklaşmasını da fırsat bilerek ekmeği yemeyi başardı. Ekmeği bölüşemeyen kedi ve tilkinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kedi tilkiyi korkuttu

Arda Oğzuhan, kedinin tilkiyi korkuttuğunu söyleyerek, " Kediye yemek verirken bir tilki geldi. Tilki oldukça acıkmıştı. Kedinin ekmeğinin yarısından ona da verdim. Yanımıza kadar geldi. Korkmadan yedi. Sonra kedinin ekmeğini yemeye çalıştı. Kedi onu korkuttu" dedi.

Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada
Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada
Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada
Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada

Paşabahçe, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor 10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı 10:30 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü Karavana çevirdiği otobüse 600 bin lira harcadı 10:15 Karavana çevirdiği otobüse 600 bin lira harcadı Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı 09:56 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı
Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti 09:25 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
10:59 Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe
10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor
10:44 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular
10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
10:33 İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu
10:29 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
10:26 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü
10:23 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü
10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu
09:53 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi
Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe Aşı olmamak için kendisine ve kızına korona buluşturan kadın öldü, 9 yaşındaki kızı ise entübe         
11:00
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular         
10:45
İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu         
10:34
17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı 17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı         
10:28
Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor         
10:20
Trendeki 17 kişiyi yaralayıp vagonu ateşe veren saldırgandan şaşırtan ifade: Joker'den etkilendim Trendeki 17 kişiyi yaralayıp vagonu ateşe veren saldırgandan şaşırtan ifade: Joker'den etkilendim         
09:59
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı         
08:53
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 11:08:22. #1.11#
SON DAKİKA: Ekmeği paylaşamayan kedi ile tilkinin gülümseten görüntüleri kamerada - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement