Elini makineye kaptıran işçi, 4 parmağını kaybetti - Son Dakika

Elini makineye kaptıran işçi, 4 parmağını kaybetti

Kırklareli'de tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, sağ elini makineye kaptırdı.

Kırklareli'de tekstil fabrikasında çalışan bir işçi, sağ elini makineye kaptırdı. Talihsiz kazada işçinin 4 el parmağı koptu. Olay, Lüleburgaz ilçesi Büyükkarıştıran beldesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, fabrikanın kurutma bölümünde çalışan 29 yaşındaki Ebuzer Ö., kurutma makinesine sağ elini sıkıştırdı. Çorlu'da özel bir hastaneye kaldırılan işçinin sağ el 4 parmağının koptuğu tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan talihsiz işçi, daha sonra İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Son Dakika

Bursa'da arabanın önüne atlayan ayı telef oldu

Araştırma sonuçları tüm alışkanlıkları yerle bir etti! Kahvaltıdaki bu besinler beyni öldürüyor

Şişli'deki bir binanın camının önüne duvar örüldü, bina sakinleri isyan etti: İnsan insana bunu yapar mı?

Çin anakarasına katmak istediği Tayvan'a arka çıkan ABD'yi uyardı: Üçüncü dünya savaşı çıkar

Pakistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi! 6'sı çocuk 20 kişi öldü, 300'ün üzerinde yaralı var

İspanya, futbol tarihine geçen seriye son verdi

74 yaşındaki kağıt toplayıcısının söyledikleri yürek burktu: Ameliyatlı halimle çalışmak zorundayım

Son anket sonuçları belli oldu! İYİ Parti oyunu yüzde 15'den yüzde 19'a çıkardı