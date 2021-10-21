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Epilepsi nöbetlerine doğru müdahale kısa filmle anlatılacak - Son Dakika

Epilepsi nöbetlerine doğru müdahale kısa filmle anlatılacak

21.10.2021 11:02
Epilepsi nöbetlerine doğru müdahale kısa filmle anlatılacak

Epilepsi ve Yaşam Derneğinin hayata geçireceği projeyle epilepsi nöbeti geçirenlere en doğru müdahalenin nasıl yapılacağı "Hayata Tutun" adlı kısa filmle anlatılacak.

Epilepsi ve Yaşam Derneğinin hayata geçireceği projeyle epilepsi nöbeti geçirenlere en doğru müdahalenin nasıl yapılacağı "Hayata Tutun" adlı kısa filmle anlatılacak.

Yapımcılığını Dilek Çakır, genel koordinatörlüğünü Ebru Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Serkan Aygören'in yazdığı filmin çekimleri Ankara'da yapılacak.

Kadir Ergin'in yönettiği "Hayata Tutun" filmiyle epilepsi hastalarına beklenmedik zamanlarda yaşadıkları nöbetlerde paniğe kapılmadan ilk yardımda bulunulması bilincinin topluma aşılanması hedefleniyor.

Filmde, Galatasaraylı milli basketbolcu Ege Arar, oyuncu Wilma Elles, ozan Abdurrahman Delen, sunucu Gülgün Feyman, ressam Mikail Akar da yer alacak.

Filmin ilk gösterimi, 14 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde yapılacak.

"Amacımız ilk yardımı halkımıza öğretmek"

Epilepsi ve Yaşam Derneği Başkanı Ebru Öztürk, AA muhabirine, dernek olarak epilepsi konusunda farkındalık yaratmak ve tanı konulan kişilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Epilepsi nöbetleri durmuş, sadece ilaç kullanarak hayatlarına devam edenlerin ehliyet alabilmesi için çaba harcadıklarını ve bunun sonucunu aldıklarını belirten Öztürk, epilepsilerin engel derecesinin belirlenmesi için de ilgili kurumlarla görüşmeleri sürdürdüklerini anlattı.

Türkiye'deki tek epilepsi hasta derneği olduklarına dikkati çeken Öztürk, "Herkese destek vermeye devam ediyoruz. Hiç yorulmadık, yorulmayacağız." dedi.

Ebru Öztürk, epilepsi nöbetlerinin kişinin yaşamını tehlikeye soktuğuna, bu sırada yapılacak doğru müdahalenin hayat kurtaracağına işaret ederek, bu konuda toplumsal farkındalık yaratmak için "Hayata Tutun" filmini çekmeye karar verdiklerini bildirdi.

Halkın bilinçlenmesi, korkunun yenilmesi ve en önemlisi doğru müdahalenin öğrenilerek hayat kurtarılması için yola çıktıklarını vurgulayan Öztürk, "Amacımız, intihar ve işsizlikte ilk sırada olan ve engel derecesi belirlenemeyen tek hastalığı yaşayan epilepsililer için farkındalık çalışması yapmak ve ilk yardımı halkımıza öğretmek." diye konuştu.

Çekimler öncesi Anıtkabir'de Türk bayrağı açıldı

Dernek Başkanı Öztürk, film çekimlerine başlamadan önce 19 Mayıs Atletizm Sahası'nda 60 kişilik bir ekiple bir araya geldiklerini ve uluslararası epilepsi farkındalık sembolü mor kurdeleler ve mor kartonlarla epilepsi işareti çizdiklerini bildirdi.

Kadınların toplumda yer edinmesini sağlayan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü de unutmadıklarını belirten Ebru Öztürk, "Ekibimizle Anıtkabir'e gittik ve gururla Türk bayrağımızı açtık." dedi.

Epilepsi nöbetlerine doğru müdahale kısa filmle anlatılacak
Epilepsi nöbetlerine doğru müdahale kısa filmle anlatılacak

Ebru Öztürk, Epilepsi, Ankara, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Epilepsi nöbetlerine doğru müdahale kısa filmle anlatılacak - Son Dakika


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