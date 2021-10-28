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Ereğli Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Ereğli Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak

28.10.2021 11:48
Ereğli Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali, 21 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Hamsi Festivali, 21 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi nikah salonunda sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle toplantı yaptı.

Burada konuşan Posbıyık, 2001 yılında ilki gerçekleştirilen, 2002'de dünyanın en uzun mangal rekoruyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren festivalin bu yıl 14'üncüsünü gerçekleştireceklerini söyledi.

Malzemelerin Ereğli Belediyesince ücretsiz dağıtılacağını anlatan Posbıyık, "Festivalimiz, 21 Kasım Pazar günü sahil güzergahında gerçekleştirilecek. Mangallarımızı yakacağız ve uzun aradan sonra tekrar yine bir araya geleceğiz. Her derneğe, kurum ve kuruluşa ayrı ayrı yer tahsisi yapıldı. Katılım sayılarına göre bir gün öncesinden balıkları dağıtacağız." şeklinde konuştu.

Posbıyık, gün boyu amfi tiyatroda yerel sanatçıların, akşam ise Resul Dindar'ın konser vereceğini kaydetti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı'nda yapılacak etkinliğe de değinen Posbıyık, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Aşkın Nur Yengi'nin yerine Gökhan Türkmen'in konser vereceğini bildirdi.

Ereğli Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak
Ereğli Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak

Guinness Rekorlar Kitabı, Zonguldak, Ereğli, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ereğli Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak - Son Dakika


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