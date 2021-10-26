Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Erzurum'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü, asayiş uygulamalarında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ülke genelinde aranan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda şehrin farklı noktalarında şüpheli şahıslara yönelik GBT ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

Ekipler, "Taksirle bir kişinin ölümüne", "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan Mustafa Y., Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesince, "Vergi usul Kanuna muhalefet" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası olan Mehmet E. ile aynı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan Muhittin Ö'yü yakaladı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.