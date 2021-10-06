Erzurum'da kızını bıçakla ağır yaraladığı iddia edilen baba tutuklandı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavisi süren D.Ş'nin hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Zanlı baba, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında polislerce Erzurum Adliyesi 'ne getirildi.

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