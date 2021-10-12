Esed, rejim ordusu saflarında tuttuğu bazı unsularını terhis etme kararı aldı - Son Dakika

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed, rejim ordusu saflarında "yedek asker" olarak uzun yıllardır tutulan bazı unsurlarını terhis etme kararı alırken, Suriyeli araştırmacılar bu kararı rejimin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılara ve aile baskılarına bağlıyor.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre Esed, rejim ordusu saflarında uzun yıllardır tutulan bazı unsurların terhis edilmesine ilişkin karar çıkardı.

Buna göre, rejim ordusunda "yedek asker" sıfatıyla 2 yıldan fazla tutulan "subay" ve doktorlar ile en az 7,5 yıldır tutulan "astsubay" ve "erler" söz konusu karardan yaralanacak.

Kararın 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

Esed rejimi, Suriye'de iç savaşın başlamasıyla 1,5 yıl zorunlu askerlik süresini dolduran gençlerin terhisini durdurarak "yedek asker" sıfatıyla saflarında tutuyor. Rejim güçleri, Mart 2011'de başlayan iç savaşta kontrol ettiği bölgelerde zorunlu askerliğini yapmış çok sayıda genci de "yedek askerlik" adı altında alıkoymuştu.

Rejimin lideri Esed, 10 Mayıs'ta da benzer bir karar almıştı.

Suriye'de rejim ordusunun yüz binlerce sivili katlettiği uluslararası raporlara yansımıştı.

"Mali ve lojistik yüklerini azaltma arzusunu yansıtmaktadır"

Jusoor Araştırma Merkezinde görevli araştırmacı Vail Ulvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu karar, ekonomik krizle boğuşan rejimin, safında yer alan unsurlarının mali ve lojistik yüklerini azaltma arzusunu yansıtmaktadır." dedi.

Ulvan, "Doktorların da bu karadan yararlanmasının sebebi ise Suriye'de rejimin ihmal ettiği sağlık alanında büyük ölçüde doktor açığının olmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Suriyeli araştırmacı Ulvan, rejimin bu kararı ülkenin güneyindeki Dera'da Rusya ara buluculuğunda varılan anlaşmanın ardından almasına dikkati çekerek "Rusya'nın Dera'daki güvenlik ve askeri krize çözüm bulmasının ardından güneyde oluşan göreceli istikrarla rejiminin insan unsuruna ihtiyacı azaldı." diye konuştu.

"Kararın alınmasında aile baskısı önemli rol oynadı"

Omran Stratejik Araştırmalar Merkezinde çalışan Suriyeli araştırmacı Maen Talla da karara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Esed rejiminin bu kararı almasının arkasında birçok neden var. Bunların başında aile baskısı geliyor. Yani şu an terhis kararı alınanların çoğu 30 yaşına gelmiş bireyler. Geçim sıkıntısı yaşayan aileler, çocuklarını istedi, baskı yaptı. Çünkü çalışanları kalmadı. Kararın alınmasında aile baskısı önemli rol oynadı." ifadesini kullandı.

Talla, ekonomik sıkıntılar yaşayan rejim güçlerinin yıllardır tuttuğu unsurlarının mali yüklerinden kurtulmak için bu karara başvurduğunun altını çizerek kararın alınmasında çatışma cephelerinin azalmasının da büyük rol oynadığına dikkati çekti.