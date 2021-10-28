Eski MHP İl Başkanı Şaban Solmaz'ın cenazesi defnedildi - Son Dakika

Cenazeye, Solmaz'ın yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç , MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir , AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve çok sayıda kişi katıldı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?

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