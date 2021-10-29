EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELER, 29 EKİM'İ İSTİKLAL MARŞI'NI OKUYARAK KUTLADI - Son Dakika

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 238 ailenin evlat nöbeti, 788'inci günde de sürdü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da kutlayan aileler, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını söyleyen ailelerin 3 Eylül 2019 başlattığı evlat nöbeti, 788'inci güne girdi. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde sürdürülen oturma eylemi sırasında 32 aile, çocuğuna kavuştu.

TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR

Evlat nöbetindeki aileler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde Türk bayrağı açıp bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Hep birlikte İstiklal Marşı okuyan aileler, evlat nöbetinin 800'üncü günü 11 Kasım için çağrı yaptı.

Bu arada Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Enver Hakan Zengince ile ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin aralarında olduğu kalabalık bir grup, ailelere destek ziyaretinde bulundu.

'ANNELERİN MÜCADELESİ, İNSANLIĞIN ORTAK SESİDİR'

Ziyaret sonrası annelere desteklerini belirten Kaymakam Zengince, şunları söyledi:

"Annelerimizin, ailelerimizin 788 gündür devam eden onurlu, haklı ve kutlu mücadelesini, hep birlikte gördük ve bu süreci onlarla beraber yaşıyoruz. Annelerimizin mücadelesi, insanlığın ortak sesidir. Annelerimizin yüreğinden gelen, tüm varlıklarıyla ortaya koydukları bu mücadele ve aslında toplumun ortak vicdanının sesidir. Annelerimiz, PKK terör örgütü tarafından zorla ailelerinden, toplumdan, yaşadıkları bu topraklardan mahrum bırakılarak kaçırılan ve alıkonulan evlatlarını geri istiyor. Bizler evlat nöbeti tutan ailelerimizin ülkemiz ve milletimiz olarak yanındayız. Devletimiz, tüm imkanlarıyla her koşulda ailelerimizin yanındadır. Bu mücadeleyi, devlet ve millet olarak ailelerimizle birlikte beraber götürüyoruz. Ailelerimizin ve annelerimizin mücadelesi sayesinde terör örgütü, gençlerimizin duygu ve düşüncelerini yıkayamamakta, onların zihinlerini çelememekte, onları alıkoyamamakta ve kaçıramamaktadır. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin kararlı duruşu, milletimizin dik ve beraber duruşu sayesinde PKK terör örgütü yok olmaya mahkumdur ve yok olacaktır."