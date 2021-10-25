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Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - Son Dakika

Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek

25.10.2021 13:43

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 15. yüzyıl eseri Peykler Medresesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılan 15. yüzyıl eseri Peykler Medresesi'nin restorasyon çalışmaları devam ediyor. Medresedeki çalışmaların tamamlanmasıyla tarihi yapı, Mimar Sinan Eserleri Müzesi olarak düzenlenecek.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, medresede devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Tarihi yapıyı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile dolaşan Canalp, proje ekibinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Peykler Medresesi'nin Edirne'nin önemli tarihi yapılarından biri olduğunu söyledi.

Kentteki tarihi camiler gibi medreselerin de tarihe ışık tuttuğunu anlatan Canalp, bu yapıların turizme önemli katkıları olduğunu ifade etti.

Peykler Medresesi'nin yanında yer alan Saatli Medrese'nin, restore edildikten sonra Fatih Sultan Mehmet Müzesi olarak düzenlendiğini anımsatan Canalp, Peykler Medresesi'nin de Mimar Sinan Eserleri Müzesi olarak düzenleneceğini dile getirdi.

Çalışmaların titizlikle sürdüğünü aktaran Canalp, şunları kaydetti:

"Burada iki şeyi birlikte yapıyoruz. Birincisi bu mekanı aslına uygun şekilde restore ediyoruz. Bu restorasyonla birlikte bu tarihi eseri geleceğe taşımış olacağız. Aynı zamanda restore ettiğimiz bu eseri müzeye dönüştürmüş olacağız. Mimar Sinan'ın yapmış olduğu en meşhur eserlerinin mini versiyonlarını sergileme imkanımız olacak.

Burası hem Üç Şerefeli Camisi'nin bitişiğinde bulunması dolayısıyla hem bir tarafının Saatli Medrese ve Fatih Sultan Mehmet Müzesi olması dolayısıyla, burasının da müze olmasıyla bu bölgede yeni bir kültürel üçgen ortaya çıkmış olacak. Edirne'ye gelen misafirlerimiz, turistlerimiz bu bölgeye geldikleri zaman bu üç yapıyı da beraberce hem ziyaret etme imkanı bulacaklar. Bir cami, iki müze ve iki medreseyi aynı anda ziyaret edebilecekler. Bu alan, Edirne'nin yeni bir kültür alanı olarak canlanmış olacak."

Restorasyon çalışmalarının temel maliyetinin İl Özel İdaresi tarafından karşılandığını da belirten Canalp, yapının kubbelerindeki kurşun ve çinkoların yenilenmesinin Vakıflar Genel Müdürlüğünce sağlandığını kaydetti.

Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek
Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek

Fatih Sultan Mehmet, Restorasyon, Mimar Sinan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fatih Sultan Mehmet'in yaptırdığı Peykler Medresesi müzeye dönüştürülecek - Son Dakika


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