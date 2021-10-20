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Filipinler, Çin'in devriye atan Filipinli gemilere karşı "kışkırtıcı eylemlerini" protesto etti - Son Dakika

Filipinler, Çin'in devriye atan Filipinli gemilere karşı "kışkırtıcı eylemlerini" protesto etti

20.10.2021 22:53
Filipinler, Çin'in devriye atan Filipinli gemilere karşı

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin gemilerinin Güney Çin Denizi'nde devriye yürüten Filipinler'e ait gemilere engel olma girişimlerini protesto etti.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin gemilerinin Güney Çin Denizi'nde devriye yürüten Filipinler'e ait gemilere engel olma girişimlerini protesto etti.

Bakanlığın açıklamasında, Çin'e ait gemilerin devriye atan Filipinler donanmasına ait gemilere karşı "kışkırtıcı eylemlerde" bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, Çin'e ait gemilerin kışkırtıcı eylemlerinin Güney Çin Denizi'nin barışını, düzenini ve güvenliğini tehdit ettiği vurgulanırken söz konusu eylemin Çin'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine aykırı olduğu belirtildi.

"Güney Çin Denizi" sorunu

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

Pekin'in tartışmalı sularda yapay adalar inşa ettiği ve bunların üzerine üs kurarak silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliklere yol açmıştı.

Filipinler Dışişleri Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Protesto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filipinler, Çin'in devriye atan Filipinli gemilere karşı 'kışkırtıcı eylemlerini' protesto etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filipinler, Çin'in devriye atan Filipinli gemilere karşı "kışkırtıcı eylemlerini" protesto etti - Son Dakika
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