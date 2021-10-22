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Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü - Son Dakika

Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü

22.10.2021 00:25
Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü

Aksaray'da bir vatandaşı gasp etmek isterken bekçiyi gören yabancı uyruklu genç önce gasp etmek istediği vatandaşı darbedip sonra da olaya müdahale eden bekçiyi bıçaklayarak yaraladı. Gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna ise gülerek, "Yanlışlıkla oldu, çek abi hatıra kalır" diye cevap verdi.

Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi üzerinde yaşanan olayda, Habib Ghorbanı (16) isimli yabancı uyruklu şahıs cadde üzerinde yaya olarak giden Emre Can K. (20) isimli genci durdurarak para istedi.

BEKÇİ HASTANELİK OLDU

Gencin parası olmadığını söylemesi üzerine cebindeki bıçağı çıkartarak genci "Bıçaklarım" diye tehdit eden Habib Ghorbanı genci darbetti. Bu sırada devriye gezen mahalle bekçileri olayı fark ederek şahısların yanına gitti. Bekçilerin geldiğini fark eden Habib Ghorbanı elindeki bıçakla bekçilere saldırdı. Saldırı esnasında şahsı etkisiz hale getirmek isteyen mahalle bekçisi Süleyman Bozkuş (28) elinden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer bekçi ve anons üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirerek yakaladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı bekçiye ilk müdahaleyi olay yerinde ambulans içinde yaptı. Ardında bekçi ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken elinde oluşan derin bıçak yarasına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

UTANMADAN GÜLDÜ, "ÇEK HATIRA KALIR" DEDİ

İlk olarak Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülen yabancı uyruklu Habib Ghorbanı daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine getirildi. Burada polis ekiplerince acile alınan Habib Ghorbanı gazetecilerin neden bıçakladın sorusuna gülerek, "Yanlışlıkla oldu. Çek abi hatıra kalır" diye umursamazca cevap verdi. Sağlık kontrolünde geçirilen şüpheli daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

"BEKÇİLER ZOR KURTARDI"

Gasp edilmeye çalışılan Emre Can K. isimli genç ise polis merkezine getirildiği sırada, "Adamlar bizi gasp etmeye çalıştı, bekçiler zor kurtardı. Adamlar bizden para istedi. Nedeni mi var?" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emre Can, Aksaray, Gasp, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Önünü kestiği genci darbeden şahıs, müdahale eden bekçiyi bıçakladı! Olayın ardından pişkin pişkin güldü - Son Dakika
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