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GAZİANTEP'TE 160 YENİ OKUL YAPILACAK - Son Dakika

GAZİANTEP'TE 160 YENİ OKUL YAPILACAK

15.10.2021 13:29

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, 2021 yılı içerisinde 2 milyar 135 milyon TL bütçeye sahip olduklarını ve bu bütçe ile 160 yeni okul yapacaklarını söyledi.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, 2021 yılı içerisinde 2 milyar 135 milyon TL bütçeye sahip olduklarını ve bu bütçe ile 160 yeni okul yapacaklarını söyledi.

Vali Gül, kentte bir hayırsever tarafından yapımı tamamlanan 22 derslikli Safa-Mehmet Kurt Ortaokulu'nun açılış törenine katıldı. Törene; Vali Davut Gül'ün yanı sıra,İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, oda başkanları, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Açılış töreninde konuşan Vali Davut Gül, Gaziantep'te eğitim ile ilgili ciddi yatırımlar olduğunu söyleyerek, Gaziantep'te okul ihtiyacının da devam ettiğini belirtti.

2021 yılı içerisinde 2 milyar 135 milyon TL bütçeye sahip olduklarını ve bu bütçe ile 160 tane yeni okul yapacaklarını aktaran Vali Gül,"Gaziantep'te eğitim ile ilgili çok ciddi yatırımlar var. 2021 yılında yatırım programında 2 milyar 135 milyon TL paramız var. Bununa yaklaşık 160 tane okul yapacağız. Buna rağmen Gaziantep'te yine okul ile ilgili ihtiyaçlarımız var. Bu yıl yine 100 hayırseverimiz ile okullar yapmak istedik. Bu proje kapsamında hemşerilerimizi ziyaret ettik. Bizleri geri çevirmeyen bu ailelerimize teşekkür ediyoruz. Hiç lafı uzatmadan üzerimize düşeni yaparız dediler. Buradan şunu anladık 100 sene önceki Gaziantep'in birlik bütünlüğü ne ise, 100 yıl sonra da aynı fedakarlıklar devam ediyor. Eğitim sorununu çözmeden hiçbir sorunu çözemeyiz. Sonuç olarak birlikte yaşıyoruz ve iyi bir eğitim almaya iyi derecede yetişmeyen çocuklar problemli olarak önümüze geleceklerdir. İnşallah el ele vererek bunların sayısını arttıracağız. Bu açılışlar vesilesi ile hayırseverlerimize okullarımızı göstermiş oluyoruz"diye konuştu.

Vali Gül ve beraberindekiler konuşmaların ardından kurdele keserek açılışı yapılan okuldaki öğrencileri ziyaret etti.

Alparslan Türkeş, Türk Lirası, Gaziantep, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE 160 YENİ OKUL YAPILACAK - Son Dakika


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