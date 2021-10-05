Gazze'nin yeniden imarı için Mısır ile Hamas arasında görüşmeler sürüyor - Son Dakika

İsrail saldırılarında büyük yıkıma uğrayan Gazze Şeridi'nin yeniden imarı ve ablukanın hafifletilmesi konusunda Hamas yetkilileri ile Mısır İstihbarat Teşkilatı arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Hamas kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hamas'ın Gazze'deki ve yurtdışındaki yetkilileri ile yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, 3 Ekim'de Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki heyet, Kahire'de Mısır İstihbarat Teşkilatı ile çeşitli temaslarda bulundu.

Dün Hamas heyeti ile Mısır İstihbarat Bakanı Abbas Kamil arasında yapılan görüşmede İsrail'in Gazze ablukası ve yeniden imar gibi çeşitli meseleler masaya yatırıldı.

Yapılan kapsamlı görüşmelerde abluka ve imar meselelerinde ilerleme kaydedildi. Gazze'de Filistinli gruplar ile İsrail arasında yapılan ateşkese bağlı kalmanın gerekliliği vurgulandı.

Alınan bilgiye göre görüşmelerde Mısır tarafı Gazze'nin yeniden imarına verdiği önemi ifade ederek, gelecek dönemlerde bu konuda adımlar atılacağını bildirdi.

Ayrıca Mısır'ın Gazze'nin ekonomik durumunun iyileştirilmesi ve Refah Sınır Kapısı'ndan çeşitli ürünlerin geçişine izin verilmesi konusunda da adımlar atacağı aktarıldı.

Hareketten bazı üyelerin, Gazze'nin yeniden imarı ve ablukanın hafifletilmesi konusunda ayrıntıları masaya yatırmak için birkaç gün Kahire'de bulunacağı aktarıldı.

Hamas heyetiyle eş zamanlı Gazze'den bir ekonomi heyeti de Mısır ile ortak ticari meseleleri görüşmek üzere 3 Ekim'de Kahire'ye ulaşmıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.