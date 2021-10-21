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Gençler Sinestezi ve Fondip konserleriyle eğlendiler - Son Dakika

Gençler Sinestezi ve Fondip konserleriyle eğlendiler

21.10.2021 11:18
Gençler Sinestezi ve Fondip konserleriyle eğlendiler

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle yaşanan 1,5 yıllık uzaktan eğitim sürecinin ardından tekrar kampüse kavuşan Ege Üniversitesi öğrencileri, düzenlenen "Ege'ye Hoş Geldin" şenliğinin ilk gününde doyasıya eğlendiler.

Gündüz tanıtım stantları ve eğlenceli aktivitelerle vakit geçiren Egeli gençler, akşam Sinestezi ve Fondip guruplarının konserleriyle coşkuyu yaşadı.

Uzun süre kampüsten uzak kalan öğrencilerin adaptasyon sürecini atlatmaları adına bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyleyen Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrencilerimizle yeniden kampüsümüzün güzel ortamında buluşmanın sevinci içerisindeyiz. Öğrenci topluluklarımızın tanıtım stantlarından oyun ve konserlere kadar çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenliğimiz oldukça eğlenceli geçiyor. Zorlu bir sürecin ardından öğrencilerimize bir nebze olsun moral ve motivasyon sağlayabildiysek ne mutlu bize.Şenliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ege'ye Hoş Geldin" şenliği kapsamında Ege Üniversitesi bünyesindeki pek çok öğrenci topluluğu stant kurarak faaliyetleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi. EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan ve fakülte dekanları da kurulan stantlarda öğrencilerle buluşarak sohbet ettiler.

Ege Üniversitesi Sanat ve Tasarım Topluluğu stantında öğrencilerle bir araya gelen Güzel Sanatlar Tasarım Ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alev Fatoş Parsa, "Topluluğa ilgi duyan üniversitemizin öğrencileriyle sanat ve tasarıma yönelik bir araya gelerek kültürel, sanatsal faaliyetler gerçekleştiriyoruz.Öğrencilerimizden fikirlerini üreterek bu fikirlerin görselleştirilmesini istiyoruz ve görselleşen fikirleri sanat merkezlerimizde sergiliyoruz" dedi.

Gün boyunca eğlenceli aktivitelerin gerçekleştiği şenlikte Sinestezi ve Fondip gurupları sevilen şarkılarıyla gençleri coşturdu.

Ege Üniversitesi, Necdet Budak, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gençler Sinestezi ve Fondip konserleriyle eğlendiler - Son Dakika


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