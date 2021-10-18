Gölbaşı'nda çiftçilere hibe buğday desteği için kura çekimi yapıldı - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesince kuraklık nedeniyle mağduriyet yaşayan çiftçilere hibe buğday desteği için kura çekimi yapıldı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde noter huzurunda gerçekleştirilen kurada 425 kişinin isimleri belirlendi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftçi ailelerin çocukları olduklarını belirterek, çiftçiye destek olmak amacıyla çalışma başlattıklarını söyledi.

Şimşek, 425 kişiye 200 kilogram buğday yardımı yapacaklarını dile getirerek, her zaman çiftçinin yanında olduklarını aktardı.

Programa, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Sadullah Karaaslan, Gölbaşı Belediye başkan yardımcıları, muhtarlar ve çiftçiler katıldı.