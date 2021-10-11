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Gönül Coğrafyasının 'Öncü Kuşaklar'ı Mardin'de buluştu - Son Dakika

Gönül Coğrafyasının 'Öncü Kuşaklar'ı Mardin'de buluştu

11.10.2021 09:12
Gönül Coğrafyasının 'Öncü Kuşaklar'ı Mardin'de buluştu

İstikamet, samimiyet ve ehliyet ilkeleri üzerinden yola çıkan ve Ülkenin 81 ilinde, dünyada ise 60 ülkede toplam 25 bin öğrenci yetiştiren Medeniyet Tasavvuru Okulu (MTO), talebeleri ile buluşmaya devam ediyor.

Dünyanın geleceğini kurtaracak 'Öncü Kuşaklar'ı yetiştiren MTO'nun kurucusu olan Yazar Yusuf Kaplan,ikinci Anadolu seferinin 4. program durağı Mardin'de öğrencileri ile buluştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünde bulunanŞark Salonunda MTO talebeleri ile bir araya gelen Yusuf Kaplan, sonrasında Atatürk Kültür Merkezinde halka açık olarak düzenlenen 'Anadolu Buluşmaları II' programına katıldı.

Yoğun ilgi gösterilen programa, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, MAÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve MTO eğitimcisi Doç. Dr. Kamuran Gökdağ, MAÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ziya Polat, MTO öğrencileri ve çok sayıda katılımcı yer aldı.

Dr. Ömer Yakan hocanın Kûran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmalarını Mardin Artuklu Üniversitesi Prof. Dr. İbrahim Özcoşar yaptı.

Özcoşar, açılış konuşmasında;

"MAÜ olarak varmak istediğimiz nokta ve yıllardır Mardin'de yapmak istediğimiz şey tam olarak Medeniyet Tasavvufu Okulunun yaptığıdır. Bütün teorilerin, bütün kavramların, bütün kavramsallaştırmalarınötesinde daha yüce bir gayeye ram olmamız gerçekliği gibi bir realite var. Bunu unutmadan bütün bilimsel akademik çalışmaları buna yönlendirerek, 'Allâh' desturunu kendimize şiar edindik. Bütün çalışmalarımızı bu çerçevede yönlendirmemiz gerekiyor. Sizlerden ricam zihninizive tüm çalışmalarınızıbuna yönlendirin.Çevrenizdeki insanları bu düşünceye yönlendirecek davetçi bir kimliğiniz olsun.Medeniyet Tasavvufu Okulunun benzeri çalışmalarını yayacak bir strateji belirleyin ve çevrenizle bu doğrultuda bir etkileşim kurun. Tüm insanlığın bu ruha ihtiyacı var. İnsanlığın kurtuluşunun reçetesi bu ruhta yatıyor." dedi.

İki yıl önce yüz yüze başlanılan, yaklaşık bir yıl önce de online olarak 81 vilâyette ve 60 küsur ülkede hem kalitede, hem de ilgi bakımından çığ gibi büyüyen ve gelişen Medeniyet Tasavvuru Okulu'nu kurarak gönüllere maya çalındığınıve mayanın tuttuğunu ifade eden Yusuf Kaplan,

"Bizler MTO'yu, önümüzü açacak öncü kuşakları yetiştirecek bir omurga gençlik ve fikir hareketi olarak kurduk. Kuruluşumuzun yapı taşlarını istikamet, samimiyet ve ehliyet denklemleri oluşturuyor.

Zihnen bir endülüsleşme süreci yaşıyoruz. Zihni endülüsleşme süreci başarılırsa, fiili endülüsleşme süreci kaçınılmaz bir mukadderat anlamına gelir. Bizim bu zihni endülüsleşme sürecini püskürtmemiz lazım. Kurmuş olduğumuz MTO ile püskürtmenin ilk adımını atmış oluyoruz. Kimse dünyanın fiilen işgal edilerek,toplumların, kültürlerin, medeniyetlerin yok edilmesini beklemesin. Böyle bir şey yok artık. Savaş, meydanlarda değil, medyalarda veriliyor. Şu an ise postmodern bir süreçteyiz. Algı, aklı çarmıha gerdi. Algının hükümran olduğu bir çağda yaşıyoruz." dedi.

Şu anki yaşanan toplumsal krizi bir cümle ile özetleyen Kaplan; 'bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaket başına ne geldiğini bilmemesidir. Daha da kötüsü bilmediğini de bilmemesidir. Daha da ürpertici olanı celladına âşık edilmesidir.' şeklinde açıkladı.

Öncü kuşakları olmayan toplumların kesinlikle geleceğe yürüyemeyeceğini işaret eden kaplan, omurga fikir ve gençlik hareketi olmayan toplumların ilerleyemeyeceğini vurguladı.

Episdemik köleleşmeyi, entelektüel cehaleti bir şekilde yenmememizi sağlayabileceköncü kuşakların yetişmesine yardımcı olacak olan MTO'nun önemli bir hareket olduğunuifade eden Kaplan, talebelere medeniyet perfektifi kazandırmak maksadıyla 3 kriterin okulun bel kemiği olduğunu ve bu üçlünün de; tevarüs etme, temellük etme, temessüm etme olduğunu belirtti.

Öğrencilerin okula kabul edilebilmesi için seçkin ilk 20 kitabı okuması gerektiğini ifade eden Kaplan,kitaplararasında; Sezai Karakoç, Mustafa Kutlu, Roger Garaudy , İsmet Özel, Cahit Zarifoğlu, Cemil Meriç gibi seçkin yazarlarıneserlerini okumuş olmak şartı olduğunu söyledi.

Yusuf Kaplan halka açık olarak gerçekleştirilen konferans sonrasında, Mardin'denMTO talebeliğine kabul edilen 200 öğrencisi ileders mahiyetinde ki sohbetlerine devam etti.

Gönül Coğrafyasının 'Öncü Kuşaklar'ı Mardin'de buluştu

Artuklu Üniversitesi, Yusuf Kaplan, Ehliyet, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gönül Coğrafyasının 'Öncü Kuşaklar'ı Mardin'de buluştu - Son Dakika


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