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Google; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı - Son Dakika

Google; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı

31.10.2021 03:25
Google; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı

Google Play Store içinde birçok sahte uygulama bulunmaktadır. Şirket tarafından bu uygulamaların bir kısmı engellensede, dolandırıcılar her seferinde açık kapı bulmaktadır. Google son olarak, 150 sahte uygulamayı kaldırdığını açıkladı.

Hangi cihazı kullanırsanız kullanın, dolandırıcılığa karşı uyanık olmalısınız. Aldığınız herhangi bir e-posta, birinin size gönderdiği metin veya indirdiğiniz uygulama tehlikeli olabilir.

Siber güvenlik yazılımı şirketi Avast, son haftalarda Ultima SMS adlı bir dolandırıcılık kampanyası hakkında rapor veriyor. Avast'a göre, 150 uygulama premium SMS dolandırıcılık kampanyasının bir parçasıydı.

Bu sahte Android uygulamaları, fotoğraf düzenleyicilerden kamera filtrelerine, oyunlara ve QR kod tarayıcılarına kadar kendilerini meşru araçlar olarak gizler.

Amaçları, kurbanların pahalı SMS hizmetlerine kaydolmasını sağlamaktır. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar gerçekleşebilir.

Milyonlarca kişi tarafından indirilen sahte bir Android uygulamasını akıllı telefonunuza yüklerseniz, dolandırıcıların ana hedefi haline gelebilirsiniz.

Dolandırıcılar sizin hangi ülkede olduğunuza bakmadan, akıllı telefonunuzun konumuna ve IMEI numarasını ele geçirebilirler.

<a class='keyword-sd' href='/google/' title='Google'>Google</a>; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı

Google; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı

Uygulamayı açtığınızda, kendi dilinizde telefon numaranızı ve/veya e-posta adresinizi girmenizi isteyen bir ekran göreceksiniz. Bilgileri gönderdikten sonra, uygulama size aylık olarak premium SMS hizmet bedeli gönderir.

Bu noktada, uygulama daha fazla abonelik seçeneği gösterecek veya çalışmayı durduracaktır. Daha sonra dolandırıcılık hizmeti tarafından her hafta ücretlendirilirsiniz.

Bunun son derece tehlikeli bir durum olduğunu söylemeye gerek yok. Güvende olduğunuzu veya böyle bir dolandırıcılık uygulamasına kanamayacak kadar akıllı olduğunuzu düşünebilirsiniz.

Sorun şu ki, herkes böyle düşünüyor. Bu dolandırıcılık uygulamaları, herkesi etkileyebilecek büyük bir sorundur. Yeni bir uygulama indirip yüklediğinizde telefonunuza gerçekten ne kadar dikkat ediyorsunuz?

Bunun gibi sahte Android uygulaması dolandırıcılıklarından göz açıp kapayıncaya kadar para kaybetmeye başlayabilirsiniz. Her zaman tetikte olmak çok önemlidir.

Google; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı

Dolandırcılar İnsanları Nasıl Kandırıyor!

Araştırmaya göre, sahte Android uygulamalarını Google Play'de indirmelerinin nedeni şu şekildedir:

Keşfedilen uygulamalar yapı olarak temelde aynıdır, yani aynı temel uygulama yapısı birçok kez yeniden kullanılır.

Bu kopyalar, Play Store'da iyi yapılandırılmış uygulama profilleri aracılığıyla orijinal uygulamalar olarak gizlenir.

Profiller, genellikle yüksek inceleme ortalamalarının yanı sıra akılda kalıcı fotoğraflar ve çekici uygulama açıklamaları içerir.

Ancak daha yakından incelendiğinde, genel gizlilik politikası beyanları ve genel e-posta adresleri dahil olmak üzere temel geliştirici profilleri bulunur.

Ayrıca, uygulamaları dolandırıcılık olarak doğru bir şekilde tanımlayan veya dolandırıcılığa düşen kullanıcılardan çok sayıda olumsuz yorum alma eğilimindedirler.

Ayrıca Facebook, Instagram, TikTok ve diğer platformlarda sahte Android uygulamalarının reklamı yapılıyor.

Bu sosyal medya ağları her şeyi yakalayamaz (denedikleri sürece), bu nedenle gösterişli bir uygulama için kabataslak bir reklama tıklamadan önce riski değerlendirmek size kalmıştır.

Android cihaz kullanıcıları bu uygulamaları 10,5 milyondan fazla kez indirmiştir. İyi haber şu ki, Google o zamandan beri bu özel kampanyanın parçası olan her uygulamayı yasakladı.

Telefonunuzda hiç sahte uygulama bulunmadığından emin olmak için sahte uygulamaların tam listesini kontrol etmelisiniz.

Google; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı

Dolandırıcılık, Cep Telefonu, Android, Google, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Google; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Google; 150 Tehlikeli Android Uygulamasını Kaldırdığını Açıkladı - Son Dakika
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