Google; Chrome İçin Yeni Bir Güvenlik Güncellemesi Yayınladı - Son Dakika

Google; Windows, Mac ve Linux sistemlerinde Chrome kullanıcıları için yeni bir kararlı güncelleme yayınladı. Güncelleme, iki sıfır olarak tabir edilen risklere karşı önemli güvenlik düzeltmeleri getiriyor. Google, güvenlik gecikmelerini ve önemli tehditleri aktif bir şekilde önleyecek bir sistem üzerinde çalıştığını daha öncede açıklamıştı. Bu, bazı bilgisayar korsanlarının Chrome ile ilgili bu güvenlik risklerinin zaten farkında olduğu ve sistemleri hacklemek veya kötü amaçlı yazılım yaymak için bundan yararlandığını bildirdi.

Google, ilk olarak dünyanın dört bir yanındaki Chrome kullanıcılarının bu sorunları gideren en son sürüme yükseltmesini istediğinden, risklerle ilgili daha fazla ayrıntı henüz paylaşılmadı.

Bu nedenle düzeltmeler, Chrome kullanıcıları için acil olduğu kadar önemlidir. Artık kullanıma sunma başladığına göre, Chrome kullanıcıları önümüzdeki haftalarda tarayıcılarında görmeyi bekleyebilirler. Manuel olarak kontrol etmek için kullanıcılar sağ üstteki üç dikey noktayı kullanarak Chrome menüsüne gidebilir ve ardından Yardım > Google Chrome Hakkında'yı seçebilir. Mevcut sürümünüz orada görüntülenecek ve yukarıda belirtilen sürüm için bir güncellemenin sizin için mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

Öyleyse, kullanıcılar Chrome tarayıcılarını yeni sürüme güncelleyebilir ve güncellemenin etkili olması için web tarayıcısını yeniden başlatabilir.

Google Başka Güvenlik Güncellemelerinide Kullanıcılarına Sunacak!

Şu an için yayınlanan güvenlik güncellemesi Chrome güncellemesinin ele aldığı tek güvenlik açığı değildir. Güncelleme, Chrome için toplam sekiz güvenlik düzeltmesiyle birlikte geliyor. Hepsi yüksek riskli güvenlik açıkları olarak işaretlendi.

Google, yalnızca yukarıda bahsedilen iki güvenlik açığının kişileri tehlikeye soktuğunun farkındadır. Kalan diğer güvenlik güncellemeleri şu andan için açıklanmadı. Ancak ilerleyen süreçte bu güncellemenin de detayları tarafımıza ulaşacaktır.

Güncellemenin hızlı bir şekilde açıklanmamasının ana nedeni olarak, bilgisayar korsanlarının eline bir bilgi vermemek olarak gösteriliyor.

Bleeping Computers tarafından bir raporda belirtildiği gibi, Google, iki yeni sıfır gün güvenlik açığıyla bu yıl Chrome ile bu tür toplam 15 güvenlik riskini düzeltti. Bu nedenle, Chrome kullanıcılarına, tarayıcılarındaki güvenlik açıkları nedeniyle bilgisayar korsanlarının çevrimiçi saldırılarına maruz kalmamak için tarayıcılarını zamanında güncellemesini önelir.