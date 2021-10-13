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Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi - Son Dakika

Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi

13.10.2021 18:09

Hamas, 2011'de yapılan esir takasının 10. yıl dönümünde İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla Gazze Şeridi'nde fotoğraf sergisi açtı.

Hamas, 2011'de yapılan esir takasının 10. yıl dönümünde İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek amacıyla Gazze Şeridi'nde fotoğraf sergisi açtı.

Gazze'deki Meçhul Asker Anıt Parkı'nda "Özgürlere Vefa" adıyla açılan sergide, Gilad Şalit isimli İsrail askeri karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklunun serbest bırakılış süreci, fotoğraflar ve sembolik maketlerle anlatıldı.

İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinlilerin de fotoğraflarının yer aldığı sergide, "And olsun. Zincirlerinizi kıracağız." yazılı dövizler asıldı.

Sergide ayrıca, Hamas'ın halihazırda elinde bulunan 4 İsraillinin fotoğraflarına da yer verildi.

Hamas'ın fuardaki temsilcisi Zeki Debabiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, esir takasının 10. yıl dönümü münasebetiyle sergiyi düzenlediklerini söyledi.

Debabiş, serginin, İsrail hapishanesindeki Filistinli tutukluların durumuna ve yaşadıkları sıkıntılara dikkati çekme amacı da taşıdığını ifade etti.

Hamas Hareketi, Mısır aracılığıyla İsrail'le 2011'de yaptığı esir takası anlaşmasında bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklunun serbest bırakılmasını sağlamıştı. Ancak İsrail, 2014'te serbest bırakılan Filistinlilerden onlarcasını yeniden tutuklamıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 2014'te Gazze'ye düzenlediği saldırılar sırasında ise 2'si asker 4 İsraillinin esir alındığını açıklamıştı.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi
Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi
Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi
Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi
Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi

İsrail, Asker, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas, İsrail hapishanelerindeki tutukluların durumuna dikkat çekmek için sergi düzenledi - Son Dakika
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