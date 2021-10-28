Havza'da doğal gaz altyapı çalışma programı istişare toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Havza Belediyesinde, 2022 doğal gaz altyapı çalışma programı istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir başkanlığında Akmercan Delta Doğalgaz Bölge Müdürü Mustafa Sözen, Akmercan Delta Doğalgaz Yapım İşleri Şefi Emre Şen, işletme şefi İbrahim Özdemir, harita şefi Serhat Akgün ile belediye personelinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, gelecek yıl doğal gaz çalışması yapılacak bölgeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Özdemir, ilçede doğal gaz verilemeyen kısmi alanlar kaldığını belirterek, "Çalışma planlarımızda halkımızın taleplerini ön planda tutmaktayız. İlçemizde yeni oluşan yerleşim bölgelerine de bu hizmeti götürmenin gayreti içindeyiz. Yine çalışmalardan zarar gören yolların bakım ve onarımları ivedi şekilde yapılacak. Havza Meslek Yüksekokulu ve Havza Organize Sanayi Bölgemize doğal gaz verilmesi için görüşmelerimiz devam etmekte. Havza Organize Bölgesine (OSB) doğal gazın verilmesi, Havza OSB'ye ayrı bir avantaj katacak." dedi.

Sözen ise firmanın 2022 yılı çalışma planı hakkında bilgi vererek, "İlçe merkezinde lokal noktalarda çalışmalarımız olacak. Yeni oluşan yerleşim bölgelerimiz de planlamamız dahilinde. Havza Organize Sanayi Bölgesi ve Havza Meslek Yüksekokuluna doğal gaz arzı ile Üniversite Mahallesi'nin yatırım planlaması yapılmakta." diye konuştu.

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