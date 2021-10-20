Hem çocuk yardımında "sahtekarlıkla" suçlandılar hem de çocukları ellerinden alındı - Son Dakika

Hollanda'da ailelerinden alınan binden fazla çocuğun ebeveynlerinin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla çocuk yardımında "sahtekarlık" yapmakla yaftalanan ve mali yıkıma sürüklenen kişiler olduğu açıklandı.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), çocuk bakımı desteklerinin kötü yönetimi sebebiyle haklarında yanlışlıkla "sahtekarlık" soruşturması yürütülen ve ödedikleri cezalar nedeniyle mali yıkıma sürüklenen ailelerin elinden 1115 çocuğun alındığını duyurdu.

CBS'nin paylaştığı veriler, çocukların 2015-2020 döneminde devlet koruması altına alındığını ortaya koydu.

Kurum, araştırmanın Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığının talebiyle yapıldığını bildirdi.

Aileler hakkında yürütülen soruşturmalar ile çocukların devlet koruması altına alınması arasında doğrudan bağ olup olmadığı belirtilmezken, açıklamaya muhalif milletvekillerinden tepki geldi.

Sosyalist Parti lideri Lilian Marijnissen basına yaptığı açıklamada, durumu "feci bir utanç" olarak nitelendirdi.

Aynı partiden Peter Kwint de araştırmanın sadece belli yılları kapsadığını, bu nedenle daha fazla çocuğun mağdur edilmiş olabileceğini düşündüğü söyledi.

Rotterdam Çocuk Koruma Merkezi Direktörü Arina Kruithof, ANP ajansına yaptığı açıklamada "Çocuk yardımı skandalı bize, aile ve çocukların korunmasında daha farklı politikalara ihtiyacımız olduğunu gösterdi. Aksi halde, acı çekenler hep çocuklar olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

Hollanda'da Türklerin kurduğu Denk Partisi Milletvekili Farid Azarkan da "korkulanın başa geldiği" yorumunu yaptı.

Binlerce aile yanlışlıkla "sahtekar" ilan edilmişti

Hollanda Vergi Dairesi, çocuk bakım yardımı alan bazı ailelerin, hatalı veya eksik beyan, belge yetersizliği, usulsüzlük ve evrakta sahtecilik gibi gerekçelerle ödeneklerinin kesilmesine ve yapılan yardımların geri alınmasına karar vermişti.

Aralık 2020'de Hollanda Parlamentosu tarafından kurulan araştırma komisyonu, çocuk bakım yardımı alan on binlerce ailenin, devlet görevlileri tarafından yanlışlıkla "sahtekar" diye yaftaladığını ve bu aileler hakkında işlem yapıldığını ortaya çıkarmıştı.

Komisyonun hazırladığı raporda, çocuk bakım yardımı alan ailelerden belli etnik kökenden gelenler ve çifte vatandaşlık sahibi olanlar hakkında yapılan gelir incelemelerinde devlet görevlilerinin hata yaptığı belirtilmişti.

Ayrımcılık yapıldığının ortaya çıkmasıyla Ocak 2021'de hükümet istifa etmiş ayrıca ayrımcılığa uğrayan ve bakım yardımının kesilmesi sebebiyle mağdur olan ailelere tazminat ödenmişti.