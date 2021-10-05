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İçişleri Bakanlığı "Afet Acil Hattı" kuracak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı "Afet Acil Hattı" kuracak

05.10.2021 13:10
İçişleri Bakanlığı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, afet anında insanları toplanma alanlarına yönlendirecek, enkaz altından iletişim sağlayabilecek ve vatandaşlarımızın depremle ilgili daha pek çok bilgiyi bulabileceği "Afet Acil Hattı" aplikasyonu çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, afet anında insanları toplanma alanlarına yönlendirecek, enkaz altından iletişim sağlayabilecek ve vatandaşlarımızın depremle ilgili daha pek çok bilgiyi bulabileceği "Afet Acil Hattı" aplikasyonu çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Çataklı, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yeni ve bütüncül bir güvenlik stratejisi oluşturduğunu belirtti.

İçişleri Bakanlığının yeni stratejiye uygun kapasite yapılanmasına gittiğini bildiren Çataklı, ekipman ve teknoloji anlamında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini, bu anlamda bakanlığın kurumsal yapısının yeniden düzenlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin deprem ve diğer afetlerin etkisi altında kalan bir coğrafyada olduğunu anımsatan Çataklı, "Bu konudaki tedbirlerimiz bütün kamu kuruluşlarını hazırlamaya yöneliktir. En önemlisi de bütün vatandaşlarımızla birlikte bu hazırlıkları en üst seviyeye çıkarabilmenin çabası içerisindeyiz." dedi.

Geçen senenin afetlere hazırlık yılı olduğunu dile getiren Çataklı, "Bildiğiniz gibi 2021 yılını 'Afet Eğitim Yılı' olarak ilan ettik. Dünya genelinde ve ülkemizde son yıllarda oldukça artan bir afetsellik riskiyle karşı karşıyayız. Bizler toplum tabanlı afet yönetim anlayışı doğrultusunda önemli eğitim adımları atmanın gayreti içerisindeyiz. Çünkü afetler sonrasında hepimiz bir araya gelsek de ne yazık ki zamanla bu durum ortadan kalkıyor. Biliyoruz ki önlem, sürekli hatırlatıcı ve güncel bir eğitimle sağlanabilir. Bunun için gerekli olan bütüncül bir anlayış toplumumuzun her kesimine yayılmış sistemli bir eğitimle sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"30 milyondan fazla kişiye afet eğitimi verdik"

Afetlerle ilgili çevrim içi eğitimler verdiklerini aktaran İsmail Çataklı, şöyle devam etti:

"Bunun yanında sivil toplum kuruluşlarımıza, deneklerimize ve tüm kamu kuruluşlarımıza verdiğimiz eğitimlerle toplumumuzdaki afet bilincini yükseltmeye ve daha hazır hale gelmeye çalışıyoruz. Bu eğitimlerdeki hedefimiz 2021 yılı için daha önce de ilan ettiğimiz gibi 51 milyon vatandaşımıza ulaşmak. Şu anda 30 milyonu geçmiş durumdayız.

KADES, UYUMA gibi uygulamalarımızla acil durum ve müdahale noktasında ciddi faydalar elde ettik. Buradan edindiğimiz tecrübeleri afet konusunda yansıtıyoruz. Afet anında insanları toplanma alanlarına yönlendirecek, enkaz altından iletişim sağlayabilecek ve vatandaşlarımızın depremle ilgili daha pek çok bilgiyi bulabileceği 'Afet Acil Hattı' aplikasyonu çalışmalarını sürdürüyoruz."

Uyuşturucuyla mücadele

Güvenlikle ilgili en önemli başlığın uyuşturucuyla mücadele olduğuna dikkati çeken Çataklı, "Bu iş için ciddi bir maddi kaynak ve insan emeği harcıyoruz ve yeni teknolojileri seferber ediyoruz. Yeni araçlar, dijital sistemler, ekipmanlar ve planlar ortaya koymaya çalışıyoruz. Şehirlerin atık sularında bile uyuşturucu madde analizi yapıyoruz. Güvenlik güçlerimizle, kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu konuda önemli bir çaba ve iş birliği içerisindeyiz. Güvenlik tedbirlerimiz elbette çok önemli ancak, yine de annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, bütün vatandaşlarımızın da desteğine ihtiyacımız var." diye konuştu.

Herhangi bir yerde görülen uyuşturucu kullanımının UYUMA uygulaması sayesinde yetkililere bildirilebileceğini hatırlatan Çataklı, "Vatandaşlarımızdan ricam, lütfen bu uygulamayı indirin. Çünkü, uyuşturucu meselesini hepimiz sahiplenmek zorundayız. Gençlerimizin, ülkemizin, çocuklarımızın hepimizin geleceğiyle ilgili bir mesele bu." dedi.

Trafik güvenliği için teyakkuz halinde olduklarını da vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak aldığımız planlı ve stratejik kararlar ve özellikle trafik güvenliği strateji ve uygulama projesini hassasiyetle uygulamamız neticesinde acıları azaltma noktasında ciddi kazanımlar elde ettik. Elbette burada ağır yaralanan ve sakat kalan insanlarımız var ki bunların da sayısı hiç azımsanacak gibi değil. Bir insanın hayatını kaybetmesi de ömür boyu destek malzemesine bağlı kalması da kabul edeceğimiz bir durum değil. Bu noktada yayaların geçiş önceliği dahil uygulanmakta ve netice alınmakta. Ancak, son zamanlarda yaya ölümlerinde artış olduğunu maalesef görmekteyiz. Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte alarm halindeyiz."

"Olayın ne üstünü örtmek ne de bundan kaçmak gibi bir lüksümüz yoktur"

İsmail Çataklı, 6-8 Ekim olayları üzerinden 7 yıl geçtiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Hatırlayalım bu küçücük zaman dilimine bir devrim sıkıştırmaya çalışmışlardı. Sokağa çıkma emrini de HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş vermişti. 35 ilde yaşanan şiddet olayları sebebiyle 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç da kullanılamaz hale getirildi. Bu husustaki çabamız da çalışmalarımız da milletimizin talep ve istekleriyle aynı istikamettedir. Bu sebeple olayın ne üstünü örtmek ne de bundan kaçmak gibi bir lüksümüz yoktur."

İsmail Çataklı, Türkiye, Kamu, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı 'Afet Acil Hattı' kuracak - Son Dakika


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