İçişleri Bakanlığından ülke genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı. - Son Dakika

İçişleri Bakanlığından ülke genelinde "Güvenli Eğitim Uygulaması" yapıldı. Uygulamada okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevreleri, okul servis araçları, umuma açık iş yerleri denetlendi. Denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 667 servis aracı ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 548 okul servis aracı trafikten men edildi, 14 sürücünün belgesi geri alındı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 619 şahıs yakalandı. - ANKARA